Держатель полотенец рога WasserKRAFT Leine K-5031, хром 9060414
Арт. X1691459037
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип аксессуара
|полотенцедержатель
|
Вес, кг
|1
- Держатели для полотенец являются важной вещью, как на кухне, так и в ванной комнате. Когда полотенце постоянно находится в одном месте, это позволяет держать в порядке комнату и сохранять её пристойный внешний вид.
Преимущества
- Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск