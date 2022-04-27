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Держатель полотенец рога WasserKRAFT Leine K-5031, хром 9060414
5.0
2
1 645 ₽
Держатели полотенец
    Держатель полотенец рога WasserKRAFT Leine K-5031, хром 9060414
    Арт. X1691459037
    5.0
    2
    Держатель полотенец рога WasserKRAFT Leine K-5031, хром 9060414
    Держатель полотенец рога WasserKRAFT Leine K-5031, хром 9060414
      Держатель полотенец рога WasserKRAFT Leine K-5031, хром 9060414
      Держатель полотенец рога WasserKRAFT Leine K-5031, хром 9060414

      Держатель полотенец рога WasserKRAFT Leine K-5031, хром 9060414

      1 645 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691459037
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		WasserKRAFT
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		полотенцедержатель
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      1 645 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Держатели для полотенец являются важной вещью, как на кухне, так и в ванной комнате. Когда полотенце постоянно находится в одном месте, это позволяет держать в порядке комнату и сохранять её пристойный внешний вид. 

        Преимущества

        • Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск