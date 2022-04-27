Держатель полотенец рога WasserKRAFT Leine K-5031, хром 9060414

Преимущества

Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск

Держатели для полотенец являются важной вещью, как на кухне, так и в ванной комнате. Когда полотенце постоянно находится в одном месте, это позволяет держать в порядке комнату и сохранять её пристойный внешний вид.