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Держатель расточного резца В32х130 мм, В2
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Держатель расточного резца и втулок
    Держатель расточного резца В32х130 мм, В2
    Арт. jet_887
    Держатель расточного резца В32х130 мм, В2

      Держатель расточного резца В32х130 мм, В2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_887

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Сечение державки
      		B32х130 мм
      Тип головки
      		В2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Держатель расточного резца В32х130 мм – используется в качестве сменной оснастки для быстросменных резцедержателей с головкой В2. Держатель имеет форму призмы для установки на резцедержатель режущих инструментов с цилиндрическими хвостовиками. Приспособлением комплектуются картриджные резцедержатели, устанавливаемые на токарное оборудование компании JET.

        Преимущества

        • Держатель изготавливается из прочной, закаленной стали, рассчитанной на жесткое крепление и фиксацию инструментов
        • Крепление на основную оснастку осуществляется при помощи винта