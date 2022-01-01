Держатель расточного резца В32х130 мм, В2

Преимущества

Держатель изготавливается из прочной, закаленной стали, рассчитанной на жесткое крепление и фиксацию инструментов

Крепление на основную оснастку осуществляется при помощи винта

Держатель расточного резца В32х130 мм – используется в качестве сменной оснастки для быстросменных резцедержателей с головкой В2. Держатель имеет форму призмы для установки на резцедержатель режущих инструментов с цилиндрическими хвостовиками. Приспособлением комплектуются картриджные резцедержатели, устанавливаемые на токарное оборудование компании JET.