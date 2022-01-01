Держатель расточного резца В32х130 мм, В2
Арт. jet_887
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Сечение державки
|B32х130 мм
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Тип головки
|В2
- Держатель расточного резца В32х130 мм – используется в качестве сменной оснастки для быстросменных резцедержателей с головкой В2. Держатель имеет форму призмы для установки на резцедержатель режущих инструментов с цилиндрическими хвостовиками. Приспособлением комплектуются картриджные резцедержатели, устанавливаемые на токарное оборудование компании JET.
Преимущества
- Держатель изготавливается из прочной, закаленной стали, рассчитанной на жесткое крепление и фиксацию инструментов
- Крепление на основную оснастку осуществляется при помощи винта