Держатель стакана FRAP F1506

Преимущества

Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов

Глянцевое покрытие стального цвета позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат

Стакан произведён из стекла

Стакан с держателем Frap F1506 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.