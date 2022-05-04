Держатель стакана FRAP F1606-1

Преимущества

Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов

Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат

Стакан произведён из стекла

Стакан для зубных щеток с держателем Frap F1606-1 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.