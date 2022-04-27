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Держатель стакана и мыльницы WasserKRAFT Oder K-3026, хром 9060279
5.0
5
1 170 ₽
Держатели для стаканов
    Держатель стакана и мыльницы WasserKRAFT Oder K-3026, хром 9060279
    Арт. X1691459017
    5.0
    5
    Держатель стакана и мыльницы WasserKRAFT Oder K-3026, хром 9060279

      Держатель стакана и мыльницы WasserKRAFT Oder K-3026, хром 9060279

      1 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691459017
      5.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		WasserKRAFT
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		держатель
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      1 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • WasserKRAFT Oder K-3026 держатель стакана и мыльницы. Цвет: Хром.

        Преимущества

        • Для изготовления держателя используется металл
        • Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск
        • Уплотнительные пластиковые кольца из металла и стекла предназначены для надежного соединения
        • Прозрачное стекло