Державка с напильником Stihl 56057504343 5.5 мм

Преимущества:

Заточка напильником рассчитана специально на то, что напильник выступает на 1/10 над спинкой зуба своего диаметра;

Зажимную державку нужно направлять так, чтобы соответствующие обозначения угла заточки 30 град. или 10 град. располагались параллельно направляющей шине;

Зажимная державка напильника гарантирует прилегание его на зубе на правильной высоте;

Быстрая, легкая и точная заточка;

Простота в эксплуатации;

Износостойкость.

Державка с круглым напильником 5,5 мм FS для дисков с долотообразными зубьями позволяет вести быструю, легкую и точную заточку пильной цепи под правильным углом и на нужную глубину.