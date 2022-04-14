Державка с напильником Stihl 56057504343 5.5 мм
Арт. X18612528
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Назначение
|заточка цепей
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Материал рукоятки
|дерево
- Державка с круглым напильником 5,5 мм FS для дисков с долотообразными зубьями позволяет вести быструю, легкую и точную заточку пильной цепи под правильным углом и на нужную глубину.
Преимущества:
- Заточка напильником рассчитана специально на то, что напильник выступает на 1/10 над спинкой зуба своего диаметра;
- Зажимную державку нужно направлять так, чтобы соответствующие обозначения угла заточки 30 град. или 10 град. располагались параллельно направляющей шине;
- Зажимная державка напильника гарантирует прилегание его на зубе на правильной высоте;
- Быстрая, легкая и точная заточка;
- Простота в эксплуатации;
- Износостойкость.