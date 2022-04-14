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Державка с напильником Stihl 56057504343 5.5 мм
5.0
2
1 290 ₽
Напильники
    Державка с напильником Stihl 56057504343 5.5 мм
    Арт. X18612528
    5.0
    2
    Державка с напильником Stihl 56057504343 5.5 мм

      Державка с напильником Stihl 56057504343 5.5 мм

      1 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18612528
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		заточка цепей
      Материал рукоятки
      		дерево
      Все характеристики
      1 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Державка с круглым напильником 5,5 мм FS для дисков с долотообразными зубьями позволяет вести быструю, легкую и точную заточку пильной цепи под правильным углом и на нужную глубину.

        Преимущества:

        • Заточка напильником рассчитана специально на то, что напильник выступает на 1/10 над спинкой зуба своего диаметра;
        • Зажимную державку нужно направлять так, чтобы соответствующие обозначения угла заточки 30 град. или 10 град. располагались параллельно направляющей шине;
        • Зажимная державка напильника гарантирует прилегание его на зубе на правильной высоте;
        • Быстрая, легкая и точная заточка;
        • Простота в эксплуатации;
        • Износостойкость.