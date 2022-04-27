Державка Зубр 29533_z01 "Эксперт" для бимет. коронок, D 14-30мм, шестигр. хвостовик

Преимущества

Служит для фиксации биметаллических коронок ЗУБР в патроне электрического инструмента и передачи крутящего момента

Шестигранная форма хвостовика препятствует проскальзыванию инструмента в патроне

Предназначена для использования с коронками диаметром 14-30 мм

Державка с шестигранным хвостовиком, ЗУБР, ЭКСПЕРТ, 29533_z01 Оснастка для биметаллических коронок Зубр специально создана для реализации самых сложных задач в строительстве и производстве при сверлении металла, дерева, ДСП, гипсокартона и твёрдых пластмасс.