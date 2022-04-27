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Державка Зубр 29533_z01 "Эксперт" для бимет. коронок, D 14-30мм, шестигр. хвостовик
5.0
1
Найти аналог
Хвостовики
    Державка Зубр 29533_z01 "Эксперт" для бимет. коронок, D 14-30мм, шестигр. хвостовик
    Арт. 90164148
    5.0
    1
    Державка Зубр 29533_z01 "Эксперт" для бимет. коронок, D 14-30мм, шестигр. хвостовик
    Державка Зубр 29533_z01 "Эксперт" для бимет. коронок, D 14-30мм, шестигр. хвостовик
    Державка Зубр 29533_z01 "Эксперт" для бимет. коронок, D 14-30мм, шестигр. хвостовик
      Державка Зубр 29533_z01 "Эксперт" для бимет. коронок, D 14-30мм, шестигр. хвостовик
      Державка Зубр 29533_z01 "Эксперт" для бимет. коронок, D 14-30мм, шестигр. хвостовик
      Державка Зубр 29533_z01 "Эксперт" для бимет. коронок, D 14-30мм, шестигр. хвостовик

      Державка Зубр 29533_z01 "Эксперт" для бимет. коронок, D 14-30мм, шестигр. хвостовик

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90164148
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип хвостовика
      		шестигранный
      Вес, кг
      		0.08
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Державка с шестигранным хвостовиком, ЗУБР, ЭКСПЕРТ, 29533_z01 Оснастка для биметаллических коронок Зубр специально создана для реализации самых сложных задач в строительстве и производстве при сверлении металла, дерева, ДСП, гипсокартона и твёрдых пластмасс.

        Преимущества

        • Служит для фиксации биметаллических коронок ЗУБР в патроне электрического инструмента и передачи крутящего момента
        • Шестигранная форма хвостовика препятствует проскальзыванию инструмента в патроне
        • Предназначена для использования с коронками диаметром 14-30 мм