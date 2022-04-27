Державка Зубр 29533_z01 "Эксперт" для бимет. коронок, D 14-30мм, шестигр. хвостовик
Арт. 90164148
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип хвостовика
|шестигранный
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Вес, кг
|0.08
- Державка с шестигранным хвостовиком, ЗУБР, ЭКСПЕРТ, 29533_z01 Оснастка для биметаллических коронок Зубр специально создана для реализации самых сложных задач в строительстве и производстве при сверлении металла, дерева, ДСП, гипсокартона и твёрдых пластмасс.
Преимущества
- Служит для фиксации биметаллических коронок ЗУБР в патроне электрического инструмента и передачи крутящего момента
- Шестигранная форма хвостовика препятствует проскальзыванию инструмента в патроне
- Предназначена для использования с коронками диаметром 14-30 мм