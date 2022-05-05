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Державка Зубр "Эксперт" 29534_z01 для бимет. коронок, D 32-152мм, бс, пруж. фиксатор шестигр. хвостовик
5.0
2
Найти аналог
Хвостовики
    Державка Зубр "Эксперт" 29534_z01 для бимет. коронок, D 32-152мм, бс, пруж. фиксатор шестигр. хвостовик
    Арт. 90164149
    5.0
    2
    Державка Зубр "Эксперт" 29534_z01 для бимет. коронок, D 32-152мм, бс, пруж. фиксатор шестигр. хвостовик
    Державка Зубр "Эксперт" 29534_z01 для бимет. коронок, D 32-152мм, бс, пруж. фиксатор шестигр. хвостовик
    Державка Зубр "Эксперт" 29534_z01 для бимет. коронок, D 32-152мм, бс, пруж. фиксатор шестигр. хвостовик
    Державка Зубр "Эксперт" 29534_z01 для бимет. коронок, D 32-152мм, бс, пруж. фиксатор шестигр. хвостовик
      Державка Зубр "Эксперт" 29534_z01 для бимет. коронок, D 32-152мм, бс, пруж. фиксатор шестигр. хвостовик
      Державка Зубр "Эксперт" 29534_z01 для бимет. коронок, D 32-152мм, бс, пруж. фиксатор шестигр. хвостовик
      Державка Зубр "Эксперт" 29534_z01 для бимет. коронок, D 32-152мм, бс, пруж. фиксатор шестигр. хвостовик
      Державка Зубр "Эксперт" 29534_z01 для бимет. коронок, D 32-152мм, бс, пруж. фиксатор шестигр. хвостовик

      Державка Зубр "Эксперт" 29534_z01 для бимет. коронок, D 32-152мм, бс, пруж. фиксатор шестигр. хвостовик

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90164149
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип хвостовика
      		шестигранный
      Тип оснастки
      		для коронки
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Державка с пружинный фиксатором, быстросъёмная , шестигранным хвостовиком, ЗУБР, ЭКСПЕРТ, 29534_z01. Оснастка для биметаллических коронок Зубр специально создана для реализации самых сложных задач в строительстве и производстве при сверлении металла, дерева, ДСП, гипсокартона и твёрдых пластмасс.

        Преимущества

        • Шестигранная форма хвостовика, диаметр которого равен 10 мм, препятствует проскальзыванию инструмента в патроне
        • Качественная и быстрая фиксация коронки обеспечивается надежным штифтовым соединением подвижной шайбы и стопорным винтом
        • Специальные выдвижные фиксаторы не допускают произвольное проворачивание коронок во время работы