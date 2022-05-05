Державка Зубр "Эксперт" 29534_z01 для бимет. коронок, D 32-152мм, бс, пруж. фиксатор шестигр. хвостовик
Арт. 90164149
Державка Зубр "Эксперт" 29534_z01 для бимет. коронок, D 32-152мм, бс, пруж. фиксатор шестигр. хвостовик
Арт. 90164149
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип хвостовика
|шестигранный
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Тип оснастки
|для коронки
- Державка с пружинный фиксатором, быстросъёмная , шестигранным хвостовиком, ЗУБР, ЭКСПЕРТ, 29534_z01. Оснастка для биметаллических коронок Зубр специально создана для реализации самых сложных задач в строительстве и производстве при сверлении металла, дерева, ДСП, гипсокартона и твёрдых пластмасс.
Преимущества
- Шестигранная форма хвостовика, диаметр которого равен 10 мм, препятствует проскальзыванию инструмента в патроне
- Качественная и быстрая фиксация коронки обеспечивается надежным штифтовым соединением подвижной шайбы и стопорным винтом
- Специальные выдвижные фиксаторы не допускают произвольное проворачивание коронок во время работы