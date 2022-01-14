Преимущества

Максимальная надежность, без необходимости калибровки

Автоматическая шкала масштабирования для более точного определения скрытых коммуникаций и конструкций

Обнаруживаемые материалы: черные/цветные металлы, электропроводка

Детектор проводки Bosch Gms 100 M Professional 0.601.081.100 – это компактный прибор профессионального класса, предназначенный для обнаружения скрытой проводки, труб и арматуры. Детектор распознает черные/цветные металлы, электрические провода под напряжением. Не требует калибровки. Для удобства переноски оснащен удобной петлей на руку. Данная модель работает от 9В аккумуляторной батареи с возможностью перезаряда. Прибор имеет небольшие размеры и легкий вес. Пластиковый корпус с резиновыми накладками защищают изделие от непреднамеренного выскальзывания из рук пользователя, а также от механических и термических воздействий. При обнаружении скрытых металлических конструкций детектор издает оповестительный звук.