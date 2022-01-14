Детектор проводки Bosch Gms 100 M Professional 0.601.081.100
Арт. X3030321
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.26
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Внесен в список госреестра
|Нет
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- Детектор проводки Bosch Gms 100 M Professional 0.601.081.100 – это компактный прибор профессионального класса, предназначенный для обнаружения скрытой проводки, труб и арматуры. Детектор распознает черные/цветные металлы, электрические провода под напряжением. Не требует калибровки. Для удобства переноски оснащен удобной петлей на руку. Данная модель работает от 9В аккумуляторной батареи с возможностью перезаряда. Прибор имеет небольшие размеры и легкий вес. Пластиковый корпус с резиновыми накладками защищают изделие от непреднамеренного выскальзывания из рук пользователя, а также от механических и термических воздействий. При обнаружении скрытых металлических конструкций детектор издает оповестительный звук.
Преимущества
- Максимальная надежность, без необходимости калибровки
- Автоматическая шкала масштабирования для более точного определения скрытых коммуникаций и конструкций
- Обнаруживаемые материалы: черные/цветные металлы, электропроводка