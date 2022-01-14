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Детектор проводки Bosch Gms 100 M Professional 0.601.081.100
5.0
1
6 699 ₽
11 820 ₽
Детекторы
    Детектор проводки Bosch Gms 100 M Professional 0.601.081.100
    Арт. X3030321
    5.0
    1
    Детектор проводки Bosch Gms 100 M Professional 0.601.081.100
    Детектор проводки Bosch Gms 100 M Professional 0.601.081.100
    Детектор проводки Bosch Gms 100 M Professional 0.601.081.100
    Детектор проводки Bosch Gms 100 M Professional 0.601.081.100
    Детектор проводки Bosch Gms 100 M Professional 0.601.081.100
    Детектор проводки Bosch Gms 100 M Professional 0.601.081.100
      Детектор проводки Bosch Gms 100 M Professional 0.601.081.100
      Детектор проводки Bosch Gms 100 M Professional 0.601.081.100
      Детектор проводки Bosch Gms 100 M Professional 0.601.081.100
      Детектор проводки Bosch Gms 100 M Professional 0.601.081.100
      Детектор проводки Bosch Gms 100 M Professional 0.601.081.100
      Детектор проводки Bosch Gms 100 M Professional 0.601.081.100

      Детектор проводки Bosch Gms 100 M Professional 0.601.081.100

      • -5 121 ₽
      6 699 ₽
      11 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X3030321
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.26
      Внесен в список госреестра
      		Нет
      Все характеристики
      • -5 121 ₽
      6 699 ₽
      11 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Детектор проводки Bosch Gms 100 M Professional 0.601.081.100  – это компактный прибор профессионального класса, предназначенный для обнаружения скрытой проводки, труб и арматуры. Детектор распознает черные/цветные металлы, электрические провода под напряжением. Не требует калибровки. Для удобства переноски оснащен удобной петлей на руку. Данная модель работает от 9В аккумуляторной батареи с возможностью перезаряда. Прибор имеет небольшие размеры и легкий вес. Пластиковый корпус с резиновыми накладками защищают изделие от непреднамеренного выскальзывания из рук пользователя, а также от механических и термических воздействий. При обнаружении скрытых металлических конструкций детектор издает оповестительный звук.

        Преимущества

        • Максимальная надежность, без необходимости калибровки
        • Автоматическая шкала масштабирования для более точного определения скрытых коммуникаций и конструкций
        • Обнаруживаемые материалы: черные/цветные металлы, электропроводка