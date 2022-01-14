Детектор проводки Bosch GMS 120 prof 0.601.081.000

Детектор проводки Bosch GMS 120 prof 0601081004 - небольшой прибор, позволяющий обнаружить электрические провода, металлические и деревянные конструкции и объекты под напряжением тока в стенах, на потолке и внутри напольных покрытий. Это устройство отличается экономным расходом батареи, выносливостью при работе вне помещений и простотой управления. Измерительный прибор в своей основе имеет электромагнитный датчик, реагирующий на плотность материала. В зависимости от выбранного режима чувствительности, прибор ориентируется на поиск тех или иных объектов. Так, черный металл детектор обнаруживает на глубине до двенадцати сантиметров, цветной - до восьми, а древесину - до четырех сантиметров. Кабели проводки, работающие под напряжением от ста десяти до двухсот тридцати Вольт, детектор способен находить на глубине до пяти сантиметров. Купить детектор металла bosch gms 120 prof будет полезно при осуществлении монтажной и ремонтной деятельности, для сохранения целостности электрической сети в доме или квартире и обеспечения точной, грамотной установки оборудования.

Преимущества детектора Bosch GMS 120 prof:

Интуитивно понятное управление;

Три режима работы - поиск кабелей, древесины, металлов;

Работает при температуре от -10 до +50 °C;

Компактный - может поместиться в кармане;

Экономный: отключается при 5-минутном бездействии.

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