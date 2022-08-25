Детектор Bosch Pmd 10 0.603.681.020

Преимущества

Функция автоматического отключения при простое через 5 мин - для экономии энергии

Автоматическая калибровка

Работа от аккумулятора с возможностью перезаряда - для беспроводной работы

Глубина обнаружения до 100 мм

Удобная рукоятка обеспечивает надежный и комфортный захват инструмента в руках

Пластиковый корпус с резиновыми накладками гарантирует защиту от падений

Светодиодный индикатор оповещает пользователя при обнаружении электрической проводки или металлического материала

Детектор PMD 10 Bosch 0.603.681.020 предназначен для точных локализаций электрических проводов и металлических материалов. Он применяется в домашних условиях, быстро определяет деревянные и металлические конструкции внутри стен. Светодиодное кольцо оповещает о нахождении проводки. Все измеряемые данные выводятся на ЖК-дисплей с подсветкой.