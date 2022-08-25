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Детектор Bosch Pmd 10 0.603.681.020
5.0
1
Найти аналог
Детекторы
    Детектор Bosch Pmd 10 0.603.681.020
    Арт. X3030344
    5.0
    1
    Детектор Bosch Pmd 10 0.603.681.020
    Детектор Bosch Pmd 10 0.603.681.020
    Детектор Bosch Pmd 10 0.603.681.020
    Детектор Bosch Pmd 10 0.603.681.020
      Детектор Bosch Pmd 10 0.603.681.020
      Детектор Bosch Pmd 10 0.603.681.020
      Детектор Bosch Pmd 10 0.603.681.020
      Детектор Bosch Pmd 10 0.603.681.020

      Детектор Bosch Pmd 10 0.603.681.020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X3030344
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Вес, кг
      		0.25
      Внесен в список госреестра
      		Нет
      Поверка
      		Нет
      Калибровка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Детектор PMD 10 Bosch 0.603.681.020 предназначен для точных локализаций электрических проводов и металлических материалов. Он применяется в домашних условиях, быстро определяет деревянные и металлические конструкции внутри стен. Светодиодное кольцо оповещает о нахождении проводки. Все измеряемые данные выводятся на ЖК-дисплей с подсветкой.

        Преимущества

        • Функция автоматического отключения при простое через 5 мин - для экономии энергии
        • Автоматическая калибровка
        • Работа от аккумулятора с возможностью перезаряда - для беспроводной работы
        • Глубина обнаружения до 100 мм
        • Удобная рукоятка обеспечивает надежный и комфортный захват инструмента в руках
        • Пластиковый корпус с резиновыми накладками гарантирует защиту от падений
        • Светодиодный индикатор оповещает пользователя при обнаружении электрической проводки или металлического материала