Детектор Bosch Pmd 10 0.603.681.020
Арт. X3030344
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|0.25
|
Внесен в список госреестра
|Нет
|
Поверка
|Нет
|
Калибровка
|Нет
- Детектор PMD 10 Bosch 0.603.681.020 предназначен для точных локализаций электрических проводов и металлических материалов. Он применяется в домашних условиях, быстро определяет деревянные и металлические конструкции внутри стен. Светодиодное кольцо оповещает о нахождении проводки. Все измеряемые данные выводятся на ЖК-дисплей с подсветкой.
Преимущества
- Функция автоматического отключения при простое через 5 мин - для экономии энергии
- Автоматическая калибровка
- Работа от аккумулятора с возможностью перезаряда - для беспроводной работы
- Глубина обнаружения до 100 мм
- Удобная рукоятка обеспечивает надежный и комфортный захват инструмента в руках
- Пластиковый корпус с резиновыми накладками гарантирует защиту от падений
- Светодиодный индикатор оповещает пользователя при обнаружении электрической проводки или металлического материала