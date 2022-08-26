Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Детектор BOSCH Truvo 0.603.681.221 (металл. коробка)
5.0
1
Найти аналог
Детекторы
    Детектор BOSCH Truvo 0.603.681.221 (металл. коробка)
    Арт. X3030392
    5.0
    1
    Детектор BOSCH Truvo 0.603.681.221 (металл. коробка)
    Детектор BOSCH Truvo 0.603.681.221 (металл. коробка)
      Детектор BOSCH Truvo 0.603.681.221 (металл. коробка)
      Детектор BOSCH Truvo 0.603.681.221 (металл. коробка)

      Детектор BOSCH Truvo 0.603.681.221 (металл. коробка)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X3030392
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Малайзия
      Вес, кг
      		0.15
      Внесен в список госреестра
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Детектор Bosch Truvo 0.603.681.221 помогает искать черные и цветные металлы, а также медные кабели под напряжением. Он широко используется в сфере ремонта и снижает риск случайного повреждения внутренних элементов стен. Специальный светодиод указывает на место, где можно сверлить. Прибор работает от 3 батареек типа ААА, которых хватает на 5 часов беспрерывной работы.

        Преимущества

        • Малый вес (всего 0.15 кг)
        • Управление осуществляется одной кнопкой
        • Светодиод в цветовой сигнальной системе (светофор) - для определения места сверления
        • Автоматическая калибровка
        • Звуковой предупредительный сигнал
        • Мягкие накладки на корпусе - для надежного удержания детектора Bosch Truvo 0.603.681.221