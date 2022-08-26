Детектор BOSCH Truvo 0.603.681.221 (металл. коробка)

Преимущества

Малый вес (всего 0.15 кг)

Управление осуществляется одной кнопкой

Светодиод в цветовой сигнальной системе (светофор) - для определения места сверления

Автоматическая калибровка

Звуковой предупредительный сигнал

Мягкие накладки на корпусе - для надежного удержания детектора Bosch Truvo 0.603.681.221

Детектор Bosch Truvo 0.603.681.221 помогает искать черные и цветные металлы, а также медные кабели под напряжением. Он широко используется в сфере ремонта и снижает риск случайного повреждения внутренних элементов стен. Специальный светодиод указывает на место, где можно сверлить. Прибор работает от 3 батареек типа ААА, которых хватает на 5 часов беспрерывной работы.