Детектор BOSCH Truvo 0.603.681.221 (металл. коробка)
Арт. X3030392
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Малайзия
|
Вес, кг
|0.15
|
Внесен в список госреестра
|Нет
- Детектор Bosch Truvo 0.603.681.221 помогает искать черные и цветные металлы, а также медные кабели под напряжением. Он широко используется в сфере ремонта и снижает риск случайного повреждения внутренних элементов стен. Специальный светодиод указывает на место, где можно сверлить. Прибор работает от 3 батареек типа ААА, которых хватает на 5 часов беспрерывной работы.
Преимущества
- Малый вес (всего 0.15 кг)
- Управление осуществляется одной кнопкой
- Светодиод в цветовой сигнальной системе (светофор) - для определения места сверления
- Автоматическая калибровка
- Звуковой предупредительный сигнал
- Мягкие накладки на корпусе - для надежного удержания детектора Bosch Truvo 0.603.681.221