Детектор металла и проводки ADA Wall Scanner 50

Преимущества

Складной сенсор металла

Ручная регулировка чувствительности

Обнаружение металлических объектов, диаметр которых превышает 20 мм

Удобная работа с ADA Wall Scanner 50 А00506 в труднодоступных местах

Детектор проводки ADA Wall Scanner 50 А00506 пригодится при проведении строительных и ремонтных работ. С его помощью можно обнаружить металлы (арматуру, профиль для гипсокартона), скрытую электрическую проводку или электрическое напряжение в диапазоне 70-600 В. Прибор позволяет регулировать уровень чувствительности во избежание случайного срабатывания детектора, а также для увеличения его точности. При находке металлических предметов срабатывают звуковой и световой сигналы.