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Детектор металла и проводки ADA Wall Scanner 50
5.0
1
Найти аналог
Детекторы
    Детектор металла и проводки ADA Wall Scanner 50
    Арт. geototal_772
    5.0
    1
    Детектор металла и проводки ADA Wall Scanner 50
    Детектор металла и проводки ADA Wall Scanner 50
    Детектор металла и проводки ADA Wall Scanner 50
    Детектор металла и проводки ADA Wall Scanner 50
    Детектор металла и проводки ADA Wall Scanner 50
      Детектор металла и проводки ADA Wall Scanner 50
      Детектор металла и проводки ADA Wall Scanner 50
      Детектор металла и проводки ADA Wall Scanner 50
      Детектор металла и проводки ADA Wall Scanner 50
      Детектор металла и проводки ADA Wall Scanner 50

      Детектор металла и проводки ADA Wall Scanner 50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_772
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Вес, кг
      		0.12
      Внесен в список госреестра
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Детектор проводки ADA Wall Scanner 50 А00506 пригодится при проведении строительных и ремонтных работ. С его помощью можно обнаружить металлы (арматуру, профиль для гипсокартона), скрытую электрическую проводку или электрическое напряжение в диапазоне 70-600 В. Прибор позволяет регулировать уровень чувствительности во избежание случайного срабатывания детектора, а также для увеличения его точности. При находке металлических предметов срабатывают звуковой и световой сигналы.

        Преимущества

        • Складной сенсор металла
        • Ручная регулировка чувствительности
        • Обнаружение металлических объектов, диаметр которых превышает 20 мм
        • Удобная работа с ADA Wall Scanner 50 А00506 в труднодоступных местах