Детектор металла и проводки ADA Wall Scanner 50
Арт. geototal_772
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Вес, кг
|0.12
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Внесен в список госреестра
|Нет
- Детектор проводки ADA Wall Scanner 50 А00506 пригодится при проведении строительных и ремонтных работ. С его помощью можно обнаружить металлы (арматуру, профиль для гипсокартона), скрытую электрическую проводку или электрическое напряжение в диапазоне 70-600 В. Прибор позволяет регулировать уровень чувствительности во избежание случайного срабатывания детектора, а также для увеличения его точности. При находке металлических предметов срабатывают звуковой и световой сигналы.
Преимущества
- Складной сенсор металла
- Ручная регулировка чувствительности
- Обнаружение металлических объектов, диаметр которых превышает 20 мм
- Удобная работа с ADA Wall Scanner 50 А00506 в труднодоступных местах