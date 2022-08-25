Детектор металла, проводки и дерева ADA Wall Scanner 120 PROF

Преимущества

Прибор прост и удобен в обращении

Подходит для ежедневного использования

Индкатор заряда батареи

Светодиодная сигнализация

Автоотключение прибора через 5 минут бездействия - для экономии заряда батареи

Детектор проводки ADA Wall Scanner 120 PROF А00485 с помощью электрического сигнала помогает обнаружить черные и цветные металлы, проводку под напряжением и деревянные конструкции в стенах, потолках и полах. Корпус из прочного материала и протекторные накладки делают его устойчивой к ударам и падениям. Модель работает от щелочной батарейки 9В, которой хватает на 5 часов работы. Устройство широко используется в сфере ремонта и снижает риск случайного повреждения внутренних элементов стен. Рекомендуется эксплуатировать прибор при температуре от -10 до +50 градусов.