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Детектор металла, проводки и дерева ADA Wall Scanner 120 PROF
5.0
1
Найти аналог
Детекторы
    Детектор металла, проводки и дерева ADA Wall Scanner 120 PROF
    Арт. geototal_720
    5.0
    1
    Детектор металла, проводки и дерева ADA Wall Scanner 120 PROF
    Детектор металла, проводки и дерева ADA Wall Scanner 120 PROF
    Детектор металла, проводки и дерева ADA Wall Scanner 120 PROF
      Детектор металла, проводки и дерева ADA Wall Scanner 120 PROF
      Детектор металла, проводки и дерева ADA Wall Scanner 120 PROF
      Детектор металла, проводки и дерева ADA Wall Scanner 120 PROF

      Детектор металла, проводки и дерева ADA Wall Scanner 120 PROF

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_720
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Вес, кг
      		0.27
      Внесен в список госреестра
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Детектор проводки ADA Wall Scanner 120 PROF А00485 с помощью электрического сигнала помогает обнаружить черные и цветные металлы, проводку под напряжением и деревянные конструкции в стенах, потолках и полах. Корпус из прочного материала и протекторные накладки делают его устойчивой к ударам и падениям. Модель работает от щелочной батарейки 9В, которой хватает на 5 часов работы. Устройство широко используется в сфере ремонта и снижает риск случайного повреждения внутренних элементов стен. Рекомендуется эксплуатировать прибор при температуре от -10 до +50 градусов.

        Преимущества

        • Прибор прост и удобен в обращении
        • Подходит для ежедневного использования
        • Индкатор заряда батареи
        • Светодиодная сигнализация
        • Автоотключение прибора через 5 минут бездействия - для экономии заряда батареи