Детектор металла, проводки и дерева ADA Wall Scanner 80

Преимущества

Автоматическая калибровка во всех режимах

Глубина обнаружения металла (магнитного) - 80 мм

Глубина обнаружения металла (не магнитного) - 60 мм

Глубина обнаружения провода под напряжением - 50 мм

Глубина обнаружения дерева - 20 мм

Автоматическое выключение через 5 минут

Рабочая температура - от -10 до +50 градусов

Температура хранения - от -20 до +70 градусов

Время работы - 6 часов

Детектор проводки ADA Wall Scanner 80 А00466 позволяет находить в стенах провода под напряжением, деревянные перекрытия, черные и цветные металлы. Корпус из прочного материала и протекторные накладки делают модель устойчивой к ударам и падениям. Для удобства пользователя прибор оснащается звуковой и светодиодной индикацией (при обнаружении объекта загорается красная лампочка, при отсутствии искомых материалов - зеленая). Детектор находит применение в сфере ремонта и снижает риск случайного повреждения внутренних элементов стен.