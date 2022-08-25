Детектор металла, проводки и дерева ADA Wall Scanner 80
Арт. geototal_682
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Вес, кг
|0.12
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Внесен в список госреестра
|Нет
- Детектор проводки ADA Wall Scanner 80 А00466 позволяет находить в стенах провода под напряжением, деревянные перекрытия, черные и цветные металлы. Корпус из прочного материала и протекторные накладки делают модель устойчивой к ударам и падениям. Для удобства пользователя прибор оснащается звуковой и светодиодной индикацией (при обнаружении объекта загорается красная лампочка, при отсутствии искомых материалов - зеленая). Детектор находит применение в сфере ремонта и снижает риск случайного повреждения внутренних элементов стен.
Преимущества
- Автоматическая калибровка во всех режимах
- Глубина обнаружения металла (магнитного) - 80 мм
- Глубина обнаружения металла (не магнитного) - 60 мм
- Глубина обнаружения провода под напряжением - 50 мм
- Глубина обнаружения дерева - 20 мм
- Автоматическое выключение через 5 минут
- Рабочая температура - от -10 до +50 градусов
- Температура хранения - от -20 до +70 градусов
- Время работы - 6 часов