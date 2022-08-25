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Детектор металла, проводки и дерева ADA Wall Scanner 80
5.0
1
Найти аналог
Детекторы
    Детектор металла, проводки и дерева ADA Wall Scanner 80
    Арт. geototal_682
    5.0
    1
    Детектор металла, проводки и дерева ADA Wall Scanner 80
    Детектор металла, проводки и дерева ADA Wall Scanner 80
      Детектор металла, проводки и дерева ADA Wall Scanner 80
      Детектор металла, проводки и дерева ADA Wall Scanner 80

      Детектор металла, проводки и дерева ADA Wall Scanner 80

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_682
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Вес, кг
      		0.12
      Внесен в список госреестра
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Детектор проводки ADA Wall Scanner 80 А00466 позволяет находить в стенах провода под напряжением, деревянные перекрытия, черные и цветные металлы. Корпус из прочного материала и протекторные накладки делают модель устойчивой к ударам и падениям. Для удобства пользователя прибор оснащается звуковой и светодиодной индикацией (при обнаружении объекта загорается красная лампочка, при отсутствии искомых материалов - зеленая). Детектор находит применение в сфере ремонта и снижает риск случайного повреждения внутренних элементов стен.

        Преимущества

        • Автоматическая калибровка во всех режимах
        • Глубина обнаружения металла (магнитного) - 80 мм
        • Глубина обнаружения металла (не магнитного) - 60 мм
        • Глубина обнаружения провода под напряжением - 50 мм
        • Глубина обнаружения дерева - 20 мм
        • Автоматическое выключение через 5 минут
        • Рабочая температура - от -10 до +50 градусов
        • Температура хранения - от -20 до +70 градусов
        • Время работы - 6 часов