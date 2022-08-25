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Детектор напряжения ADA ZAC 1000
5.0
1
Найти аналог
Мультиметры
    Детектор напряжения ADA ZAC 1000
    Арт. geototal_710
    5.0
    1
    Детектор напряжения ADA ZAC 1000

      Детектор напряжения ADA ZAC 1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_710
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Термопара
      		Нет
      Автомобильный
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бесконтактный детектор напряжения ADA ZAC 1000 А00106 - это удобный инструмент для профессионалов и домашних мастеров. Область применения - обнаружение напряжения без контакта с поверхностью. Обнаружив напряжение, устройство издает сигнал - яркий красный свет.

        Преимущества

        • Устройство предназначено для бесконтактной работы, что очень удобно и безопасно для оператора
        • Обнаружив напряжение прибор сигнализирует об этом ярким красным светом
        • Небольшие габариты и малый вес - для удобной работы оператора