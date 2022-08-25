Детектор напряжения ADA ZAC 1000
Арт. geototal_710
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Термопара
|Нет
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Автомобильный
|Да
- Бесконтактный детектор напряжения ADA ZAC 1000 А00106 - это удобный инструмент для профессионалов и домашних мастеров. Область применения - обнаружение напряжения без контакта с поверхностью. Обнаружив напряжение, устройство издает сигнал - яркий красный свет.
Преимущества
- Устройство предназначено для бесконтактной работы, что очень удобно и безопасно для оператора
- Обнаружив напряжение прибор сигнализирует об этом ярким красным светом
- Небольшие габариты и малый вес - для удобной работы оператора