Преимущества

Устройство предназначено для бесконтактной работы, что очень удобно и безопасно для оператора

Обнаружив напряжение прибор сигнализирует об этом ярким красным светом

Небольшие габариты и малый вес - для удобной работы оператора

Бесконтактный детектор напряжения ADA ZAC 1000 А00106 - это удобный инструмент для профессионалов и домашних мастеров. Область применения - обнаружение напряжения без контакта с поверхностью. Обнаружив напряжение, устройство издает сигнал - яркий красный свет.