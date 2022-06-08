Детектор проводки Ada Wall Scanner 120 PROF А00485
Арт. X3030397
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Гонконг
|
Вес, кг
|0.27
|
Внесен в список госреестра
|Нет
С этим товаром смотрят
- Детектор проводки Ada Wall Scanner 120 PROF А00485– это сканер для обнаружения скрытых металлических предметов, электрической проводки и деревянных элементов в стенах и строительных конструкциях. С его помощью легко найти место для безопасного сверления отверстия. Мощный излучающий элемент позволяет обнаруживать скрытые металлические детали на глубине до 12 см.
Преимущества
- Прибор прост и удобен в обращении
- Подходит для ежедневного использования
- Индкатор заряда батареи
- Светодиодная сигнализация
- Автоотключение прибора через 5 минут бездействия - для экономии заряда батареи
- Прибор имеет прочный корпус и протекторные накладки, что уберегает его от поломки при случайных падениях
- Отображение показаний осуществляется на цифровом дисплее с подсветкой (по желанию отключается)
- Интуитивно понятная клавиатура упрощает управление детектором