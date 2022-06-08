Преимущества

Прибор прост и удобен в обращении

Подходит для ежедневного использования

Индкатор заряда батареи

Светодиодная сигнализация

Автоотключение прибора через 5 минут бездействия - для экономии заряда батареи

Прибор имеет прочный корпус и протекторные накладки, что уберегает его от поломки при случайных падениях



Отображение показаний осуществляется на цифровом дисплее с подсветкой (по желанию отключается)



Интуитивно понятная клавиатура упрощает управление детектором



Детектор проводки Ada Wall Scanner 120 PROF А00485– это сканер для обнаружения скрытых металлических предметов, электрической проводки и деревянных элементов в стенах и строительных конструкциях. С его помощью легко найти место для безопасного сверления отверстия. Мощный излучающий элемент позволяет обнаруживать скрытые металлические детали на глубине до 12 см.