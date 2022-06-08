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Детектор проводки Ada Wall Scanner 120 PROF А00485
5.0
2
3 990 ₽
Детекторы
    Детектор проводки Ada Wall Scanner 120 PROF А00485
    Арт. X3030397
    5.0
    2
    Детектор проводки Ada Wall Scanner 120 PROF А00485
    Детектор проводки Ada Wall Scanner 120 PROF А00485
    Детектор проводки Ada Wall Scanner 120 PROF А00485
    Детектор проводки Ada Wall Scanner 120 PROF А00485
      Детектор проводки Ada Wall Scanner 120 PROF А00485
      Детектор проводки Ada Wall Scanner 120 PROF А00485
      Детектор проводки Ada Wall Scanner 120 PROF А00485
      Детектор проводки Ada Wall Scanner 120 PROF А00485

      Детектор проводки Ada Wall Scanner 120 PROF А00485

      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X3030397
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Вес, кг
      		0.27
      Внесен в список госреестра
      		Нет
      Все характеристики
      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Детектор проводки Ada Wall Scanner 120 PROF А00485– это сканер для обнаружения скрытых металлических предметов, электрической проводки и деревянных элементов в стенах и строительных конструкциях. С его помощью легко найти место для безопасного сверления отверстия. Мощный излучающий элемент позволяет обнаруживать скрытые металлические детали на глубине до 12 см.

        Преимущества

        • Прибор прост и удобен в обращении
        • Подходит для ежедневного использования
        • Индкатор заряда батареи
        • Светодиодная сигнализация
        • Автоотключение прибора через 5 минут бездействия - для экономии заряда батареи
        • Прибор имеет прочный корпус и протекторные накладки, что уберегает его от поломки при случайных падениях
        • Отображение показаний осуществляется на цифровом дисплее с подсветкой (по желанию отключается)
        • Интуитивно понятная клавиатура упрощает управление детектором