Преимущества

Сенсор металла поворачивается на 270º - удобно осуществлять поиск в труднодоступных местах

Встроенный фонарик можно использовать при работе в затемненных местах

Складной сенсор металла

Ручная регулировка чувствительности

Обнаружение металлических объектов, диаметр которых превышает 20 мм

Удобная работа в труднодоступных местах

Детектор проводки Ada Wall Scanner 50 А00506 для обнаружения скрытой электрической проводки в стенах, полах и потолках или электрическое напряжение в розетках и распределительных коробках, а так же металла: профиля для гипсокартона, арматуры. Применяется в различных сферах деятельности при строительстве, ремонте и т.д. При поиске металла ADA Wall Scanner 50 имеет регулировку чувствительности. Что бы исключить случайные срабатывания и повысить точность детектора чувствительность можно легко отрегулировать вручную. Детектор ADA Wall Scanner 50 может обнаруживать скрытую проводку или электрическое напряжение в провода, розетках, выключателях и т.п. от 70 до 600 В.