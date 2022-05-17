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Детектор проводки Ada Wall Scanner 50 А00506
5.0
2
990 ₽
Детекторы
    Детектор проводки Ada Wall Scanner 50 А00506
    Арт. X3030395
    5.0
    2
    Детектор проводки Ada Wall Scanner 50 А00506
    Детектор проводки Ada Wall Scanner 50 А00506
    Детектор проводки Ada Wall Scanner 50 А00506
    Детектор проводки Ada Wall Scanner 50 А00506
    Детектор проводки Ada Wall Scanner 50 А00506
    Детектор проводки Ada Wall Scanner 50 А00506
      Детектор проводки Ada Wall Scanner 50 А00506
      Детектор проводки Ada Wall Scanner 50 А00506
      Детектор проводки Ada Wall Scanner 50 А00506
      Детектор проводки Ada Wall Scanner 50 А00506
      Детектор проводки Ada Wall Scanner 50 А00506
      Детектор проводки Ada Wall Scanner 50 А00506

      Детектор проводки Ada Wall Scanner 50 А00506

      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X3030395
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Вес, кг
      		0.12
      Внесен в список госреестра
      		Нет
      Все характеристики
      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Детектор проводки Ada Wall Scanner 50 А00506 для обнаружения скрытой электрической проводки в стенах, полах и потолках или электрическое напряжение в розетках и распределительных коробках, а так же металла: профиля для гипсокартона, арматуры. Применяется в различных сферах деятельности при строительстве, ремонте и т.д. При поиске металла ADA Wall Scanner 50 имеет регулировку чувствительности. Что бы исключить случайные срабатывания и повысить точность детектора чувствительность можно легко отрегулировать вручную. Детектор ADA Wall Scanner 50 может обнаруживать скрытую проводку или электрическое напряжение в провода, розетках, выключателях и т.п. от 70 до 600 В.

        Преимущества

        • Сенсор металла поворачивается на 270º - удобно осуществлять поиск в труднодоступных местах
        • Встроенный фонарик можно использовать при работе в затемненных местах
        • Складной сенсор металла
        • Ручная регулировка чувствительности
        • Обнаружение металлических объектов, диаметр которых превышает 20 мм
        • Удобная работа в труднодоступных местах