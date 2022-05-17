Детектор проводки Ada Wall Scanner 50 А00506
Арт. X3030395
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Вес, кг
|0.12
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Внесен в список госреестра
|Нет
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- Детектор проводки Ada Wall Scanner 50 А00506 для обнаружения скрытой электрической проводки в стенах, полах и потолках или электрическое напряжение в розетках и распределительных коробках, а так же металла: профиля для гипсокартона, арматуры. Применяется в различных сферах деятельности при строительстве, ремонте и т.д. При поиске металла ADA Wall Scanner 50 имеет регулировку чувствительности. Что бы исключить случайные срабатывания и повысить точность детектора чувствительность можно легко отрегулировать вручную. Детектор ADA Wall Scanner 50 может обнаруживать скрытую проводку или электрическое напряжение в провода, розетках, выключателях и т.п. от 70 до 600 В.
Преимущества
- Сенсор металла поворачивается на 270º - удобно осуществлять поиск в труднодоступных местах
- Встроенный фонарик можно использовать при работе в затемненных местах
- Складной сенсор металла
- Ручная регулировка чувствительности
- Обнаружение металлических объектов, диаметр которых превышает 20 мм
- Удобная работа в труднодоступных местах