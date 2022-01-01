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Детектор утечек гарючих газов Testo 316-EX
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Течеискатели
    Детектор утечек гарючих газов Testo 316-EX
    Арт. geototal_392
    Детектор утечек гарючих газов Testo 316-EX
    Детектор утечек гарючих газов Testo 316-EX
      Детектор утечек гарючих газов Testo 316-EX
      Детектор утечек гарючих газов Testo 316-EX

      Детектор утечек гарючих газов Testo 316-EX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_392

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. рабочая температура, °C
      		-10
      Макс. рабочая температура, °C
      		40
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электронный течеискатель во взрывозащищенном исполнении (Ex) с батарейками, кейсом, торцевым ключом и протоколом калибровки.

        Преимущества

        • Соответствует требованиям директивы
        • 94/9/EG, ATEX для работы во взрывоопасных зонах
        • Отображение концентрации газа в ppm и об.%
        • Гибкий зонд для измерений в труднодоступных местах
        • Определение 3 различных типов газа: метана, пропана и водорода
        • Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ