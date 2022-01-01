Детектор утечек гарючих газов Testo 316-EX

Преимущества

Соответствует требованиям директивы

94/9/EG, ATEX для работы во взрывоопасных зонах

Отображение концентрации газа в ppm и об.%

Гибкий зонд для измерений в труднодоступных местах

Определение 3 различных типов газа: метана, пропана и водорода

Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ

Электронный течеискатель во взрывозащищенном исполнении (Ex) с батарейками, кейсом, торцевым ключом и протоколом калибровки.