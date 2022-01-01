Детектор утечек гарючих газов Testo 316-EX
Арт. geototal_392
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мин. рабочая температура, °C
|-10
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Макс. рабочая температура, °C
|40
- Электронный течеискатель во взрывозащищенном исполнении (Ex) с батарейками, кейсом, торцевым ключом и протоколом калибровки.
Преимущества
- Соответствует требованиям директивы
- 94/9/EG, ATEX для работы во взрывоопасных зонах
- Отображение концентрации газа в ppm и об.%
- Гибкий зонд для измерений в труднодоступных местах
- Определение 3 различных типов газа: метана, пропана и водорода
- Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ