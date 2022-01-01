Детектор утечек газа Testo 316-4

Детектор утечки хладагентов Testo 316-4 0563 3164 подходит для всех основных хладагентов, распознает хладагенты R134a, R22, R404A, все стандартные хладагенты CFC, HCFC, HFC, а также H2. Встроенный насос работает от аккумулятора и прокачивает пробу через сенсор. Гибкий зонд позволяет оптимально расположить сенсор. Разъем для подключения гарнитуры гарантирует надежность локализации утечек при повышенном шуме.

Преимущества