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Детектор утечек газа Testo 316-4
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Течеискатели
    Детектор утечек газа Testo 316-4
    Арт. geototal_395
    Детектор утечек газа Testo 316-4
    Детектор утечек газа Testo 316-4
      Детектор утечек газа Testo 316-4
      Детектор утечек газа Testo 316-4

      Детектор утечек газа Testo 316-4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_395

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. рабочая температура, °C
      		-20
      Макс. рабочая температура, °C
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Детектор утечки хладагентов Testo 316-4 0563 3164 подходит для всех основных хладагентов, распознает хладагенты R134a, R22, R404A, все стандартные хладагенты CFC, HCFC, HFC, а также H2. Встроенный насос  работает от аккумулятора и прокачивает пробу через сенсор. Гибкий зонд позволяет оптимально расположить сенсор. Разъем для подключения гарнитуры гарантирует надежность локализации утечек при повышенном шуме.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы