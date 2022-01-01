Детектор утечек газа Testo 317-2
Арт. geototal_390
Характеристики
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Производитель
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Мин. рабочая температура, °C
|-5
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Макс. рабочая температура, °C
|45
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Источник питания
|ААА
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Вес, кг
|0.28
Практичный детектор утечек для быстрых проверок герметичности соединений газовых трубопроводов, с дисплеем.
Преимущества
- Отображение уровня концентрации газа на дисплее
- Самодиагностика сенсора при включении прибора
- Звуковой сигнал о готовности к работе
- Возрастающий звуковой сигнал при увеличении концентрации газа
- Непрерывный звуковой сигнал при превышении предельных значений
- Проверка уровня заряда батарейки на дисплее