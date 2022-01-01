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Детектор утечек газа Testo 317-2
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    Детектор утечек газа Testo 317-2
    Арт. geototal_390
    Детектор утечек газа Testo 317-2

      Детектор утечек газа Testo 317-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_390

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Мин. рабочая температура, °C
      		-5
      Макс. рабочая температура, °C
      		45
      Источник питания
      		ААА
      Вес, кг
      		0.28
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Практичный детектор утечек для быстрых проверок герметичности соединений газовых трубопроводов, с дисплеем.

        Преимущества

        • Отображение уровня концентрации газа на дисплее
        • Самодиагностика сенсора при включении прибора
        • Звуковой сигнал о готовности к работе
        • Возрастающий звуковой сигнал при увеличении концентрации газа
        • Непрерывный звуковой сигнал при превышении предельных значений
        • Проверка уровня заряда батарейки на дисплее