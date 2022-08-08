Преимущества

Мощный двигатель с увеличенным КПД

Защитный кожух оберегает пользователя от искр и пыли

Возможность установки боковой рукоятки в двух положениях

Специальная конструкция корпуса DEWALT DWE4119 позволяет работать одной рукой

Алюминиево-магниевый редуктор устойчив к повреждениям и обеспечивает долгий срок службы

Угловая шлифмашина DeWalt DWE4119, с рулеткой Stanley Tylon подходит для зачистных, шлифовальных и отрезных работ. Низкопрофильный корпус редуктора облегчает использование инструмента в труднодоступных местах.Электронная регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный режим обработки различных материалов.Благодаря наличию шариковых подшипников в конструкции шлифмашины достигается высокая эффективность и долгий срок службы.