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Угловая шлифмашина DeWalt DWE4119, с рулеткой Stanley Tylon
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE4119, с рулеткой Stanley Tylon
    Арт. О00000013972
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE4119, с рулеткой Stanley Tylon
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE4119, с рулеткой Stanley Tylon
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE4119, с рулеткой Stanley Tylon
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE4119, с рулеткой Stanley Tylon
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE4119, с рулеткой Stanley Tylon
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE4119, с рулеткой Stanley Tylon
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE4119, с рулеткой Stanley Tylon
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE4119, с рулеткой Stanley Tylon
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE4119, с рулеткой Stanley Tylon
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE4119, с рулеткой Stanley Tylon
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE4119, с рулеткой Stanley Tylon
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE4119, с рулеткой Stanley Tylon
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE4119, с рулеткой Stanley Tylon
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE4119, с рулеткой Stanley Tylon

      Угловая шлифмашина DeWalt DWE4119, с рулеткой Stanley Tylon

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000013972
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина DeWalt DWE4119, с рулеткой Stanley Tylon подходит для зачистных, шлифовальных и отрезных работ. Низкопрофильный корпус редуктора облегчает использование инструмента в труднодоступных местах.
        Электронная регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный режим обработки различных материалов.
        Благодаря наличию шариковых подшипников в конструкции шлифмашины достигается высокая эффективность и долгий срок службы.

        Преимущества

        • Мощный двигатель с увеличенным КПД
        • Защитный кожух оберегает пользователя от искр и пыли
        • Возможность установки боковой рукоятки в двух положениях
        • Специальная конструкция корпуса DEWALT DWE4119 позволяет работать одной рукой
        • Алюминиево-магниевый редуктор устойчив к повреждениям и обеспечивает долгий срок службы