Угловая шлифмашина DeWalt DWE4119, с рулеткой Stanley Tylon
Арт. О00000013972
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина DeWalt DWE4119, с рулеткой Stanley Tylon подходит для зачистных, шлифовальных и отрезных работ. Низкопрофильный корпус редуктора облегчает использование инструмента в труднодоступных местах.
Электронная регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный режим обработки различных материалов.
Благодаря наличию шариковых подшипников в конструкции шлифмашины достигается высокая эффективность и долгий срок службы.
Преимущества
- Мощный двигатель с увеличенным КПД
- Защитный кожух оберегает пользователя от искр и пыли
- Возможность установки боковой рукоятки в двух положениях
- Специальная конструкция корпуса DEWALT DWE4119 позволяет работать одной рукой
- Алюминиево-магниевый редуктор устойчив к повреждениям и обеспечивает долгий срок службы