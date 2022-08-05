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Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25143KB-KS, 3.2 Дж, набор буров DT60302-QZ
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25143KB-KS, 3.2 Дж, набор буров DT60302-QZ
    Арт. О00000028933
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25143KB-KS, 3.2 Дж, набор буров DT60302-QZ
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25143KB-KS, 3.2 Дж, набор буров DT60302-QZ
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25143KB-KS, 3.2 Дж, набор буров DT60302-QZ
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25143KB-KS, 3.2 Дж, набор буров DT60302-QZ
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25143KB-KS, 3.2 Дж, набор буров DT60302-QZ
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25143KB-KS, 3.2 Дж, набор буров DT60302-QZ
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25143KB-KS, 3.2 Дж, набор буров DT60302-QZ
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25143KB-KS, 3.2 Дж, набор буров DT60302-QZ
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25143KB-KS, 3.2 Дж, набор буров DT60302-QZ
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25143KB-KS, 3.2 Дж, набор буров DT60302-QZ
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25143KB-KS, 3.2 Дж, набор буров DT60302-QZ
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25143KB-KS, 3.2 Дж, набор буров DT60302-QZ
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25143KB-KS, 3.2 Дж, набор буров DT60302-QZ
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25143KB-KS, 3.2 Дж, набор буров DT60302-QZ

      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25143KB-KS, 3.2 Дж, набор буров DT60302-QZ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000028933
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		3.1
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор DeWalt D25143KB-KS имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Переключение между ними осуществляется с помощью тумблера сбоку на корпусе. Предохранительная муфта защищает оператора и сам инструмент при блокировании оснастки в материале. Модель поставляется в чемодане, в котором её удобно хранить и транспортировать. 

        Преимущества

        • Блокировка выключателя - для продолжительных работ
        • Оптимален для сверления отверстий диаметром 8-20 мм
        • 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление
        • Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки
        • Многопозиционная боковая рукоятка
        • Плавная регулировка скорости
        • Функция реверса - одинаковая мощность в обоих направлениях вращения
        • Обрезиненная задняя рукоятка - для комфортной работы 
        • Специальное отверстие - для подвешивания инструмента
        • Предохранительная муфта - для защиты инструмента и пользователя при заклинивании бура
        • Ограничитель глубины в комплекте - для сверления точных одинаковых отверстий под крепеж
        • Чемодан TSTAK - "гибкая" платформа Mix&Match, создание разных комбинаций из ящиков