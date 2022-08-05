Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25143KB-KS, 3.2 Дж, набор буров DT60302-QZ

Перфоратор DeWalt D25143KB-KS имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Переключение между ними осуществляется с помощью тумблера сбоку на корпусе. Предохранительная муфта защищает оператора и сам инструмент при блокировании оснастки в материале. Модель поставляется в чемодане, в котором её удобно хранить и транспортировать.

Преимущества