Перфоратор SDS-Plus DeWalt D25143KB-KS, 3.2 Дж, набор буров DT60302-QZ
Арт. О00000028933
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|3.1
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор DeWalt D25143KB-KS имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Переключение между ними осуществляется с помощью тумблера сбоку на корпусе. Предохранительная муфта защищает оператора и сам инструмент при блокировании оснастки в материале. Модель поставляется в чемодане, в котором её удобно хранить и транспортировать.
Преимущества
- Блокировка выключателя - для продолжительных работ
- Оптимален для сверления отверстий диаметром 8-20 мм
- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление
- Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки
- Многопозиционная боковая рукоятка
- Плавная регулировка скорости
- Функция реверса - одинаковая мощность в обоих направлениях вращения
- Обрезиненная задняя рукоятка - для комфортной работы
- Специальное отверстие - для подвешивания инструмента
- Предохранительная муфта - для защиты инструмента и пользователя при заклинивании бура
- Ограничитель глубины в комплекте - для сверления точных одинаковых отверстий под крепеж
- Чемодан TSTAK - "гибкая" платформа Mix&Match, создание разных комбинаций из ящиков