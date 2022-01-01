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Аккумулятор DeWalt FLEXVOLT DCB547-XJ 54/18В (вид LI-Ion, 18v, 9Ач)
15 316 ₽
18 300 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор DeWalt FLEXVOLT DCB547-XJ 54/18В LI-Ion, 9Ач
    Арт. О00000004415
    Аккумулятор DeWalt FLEXVOLT DCB547-XJ 54/18В (вид LI-Ion, 18v, 9Ач)
    Аккумулятор DeWalt FLEXVOLT DCB547-XJ 54/18В (вид LI-Ion, 18v, 9Ач)
    Аккумулятор DeWalt FLEXVOLT DCB547-XJ 54/18В (вид LI-Ion, 18v, 9Ач)
      Аккумулятор DeWalt FLEXVOLT DCB547-XJ 54/18В (вид LI-Ion, 18v, 9Ач)
      Аккумулятор DeWalt FLEXVOLT DCB547-XJ 54/18В (вид LI-Ion, 18v, 9Ач)
      Аккумулятор DeWalt FLEXVOLT DCB547-XJ 54/18В (вид LI-Ion, 18v, 9Ач)

      Аккумулятор DeWalt FLEXVOLT DCB547-XJ 54/18В LI-Ion, 9Ач

      • -2 984 ₽
      15 316 ₽
      18 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000004415

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Совместимость
      		DeWalt
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      • -2 984 ₽
      15 316 ₽
      18 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор FLEXVOLT 18В/54В, 9Ач Dewalt DCB547 предназначен для использования с мощными аккумуляторными инструментами DEWALT напряжением 54 В, а также совместим с инструментами напряжением 18 В. Оснащен индикатором уровня заряда, что позволяет контролировать его заряд. У литий-ионных аккумуляторов отсутствует эффект памяти, что позволяет производить зарядку в любое время независимо от разряда батареи. Имеет возможность долгого хранения без потери заряда.

        Преимущества

        • Запатентованная система совместимости батареи FLEXVOLT как с техникой, работающей напряжении 54 Вольта так и с техникой, работающей на напряжении 18 Вольт
        • Содержит только высококачественные Li-Ion ячейки, которые имеют до 2000 циклов заряда-разряда, устраняют эффект памяти и сводят к минимуму саморазряд
        • Индивидуальное управление зарядом каждой ячейки дает более полный заряд аккумулятора и увеличивает срок службы аккумулятора
        • Защита от перегрева при зарядке и разрядке для обеспечения безопасности и предотвращения повреждения
        • Защита от перезаряда для сохранения количества циклов заряда-разряда
        • Защита от переразряда для надежности старта последующего заряда