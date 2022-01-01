Аккумулятор DeWalt FLEXVOLT DCB547-XJ 54/18В (вид LI-Ion, 18v, 9Ач)

Преимущества

Запатентованная система совместимости батареи FLEXVOLT как с техникой, работающей напряжении 54 Вольта так и с техникой, работающей на напряжении 18 Вольт

Содержит только высококачественные Li-Ion ячейки, которые имеют до 2000 циклов заряда-разряда, устраняют эффект памяти и сводят к минимуму саморазряд

Индивидуальное управление зарядом каждой ячейки дает более полный заряд аккумулятора и увеличивает срок службы аккумулятора

Защита от перегрева при зарядке и разрядке для обеспечения безопасности и предотвращения повреждения

Защита от перезаряда для сохранения количества циклов заряда-разряда

Защита от переразряда для надежности старта последующего заряда

Аккумулятор FLEXVOLT 18В/54В, 9Ач Dewalt DCB547 предназначен для использования с мощными аккумуляторными инструментами DEWALT напряжением 54 В, а также совместим с инструментами напряжением 18 В. Оснащен индикатором уровня заряда, что позволяет контролировать его заряд. У литий-ионных аккумуляторов отсутствует эффект памяти, что позволяет производить зарядку в любое время независимо от разряда батареи. Имеет возможность долгого хранения без потери заряда.