Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD999NT-XJ

Преимущества

Высокую мощность и эффективность обеспечивает бесщеточный двигатель, который увеличивается время работы на одном заряде, имеет защиту от перегрева

Наличие ударного механизма увеличивает спектр применения инструмента

Низкий уровень вибрации позволяет работать инструментом продолжительное время

Мощный трехскоростной редуктор с гибкой ступенчатой системой настройки максимального крутящего момента и плавной регулировкой оборотов позволяет настроить инструмент для качественной работы под конкретную выполняемую задачу

Надежная фиксация сверл и бит индустриальным быстрозажимным 13 мм металлическим патроном ROHM с закаленными долговечными губками

Фирменный эргономичный дизайн DeWALT с передовыми показателями баланса и комфорта при разном спектре работ

Мощный светодиодный узел с настройкой яркости подсветки зоны работы

Усовершенствованная ударная дрель-шуруповерт DCD999 совместимая с аккумуляторной батареей FlexVolt. Работает на батареях XR 18V, а при установке аккумулятора Flexvolt 54V дает прирост производительности до 42%. Инструмент обеспечивает впечатляющий крутящий момент - до 126 Нм.