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Лазерный уровень DeWalt DCE0811D1G-QW
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень DeWalt DCE0811D1G-QW
    Арт. О00000029103
    5.0
    1
    Лазерный уровень DeWalt DCE0811D1G-QW
    Лазерный уровень DeWalt DCE0811D1G-QW
    Лазерный уровень DeWalt DCE0811D1G-QW
      Лазерный уровень DeWalt DCE0811D1G-QW
      Лазерный уровень DeWalt DCE0811D1G-QW
      Лазерный уровень DeWalt DCE0811D1G-QW

      Лазерный уровень DeWalt DCE0811D1G-QW

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029103
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		415x317x155
      Степень защиты
      		IP 65
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный уровень с зеленым лучом DeWALT DCE0811D1G проецирует вертикальную 360° и горизонтальную 360° линии. Для работы на улице и увеличения рабочей дальности предусмотрен режим работы с детектором. Прибор надежно защищен от влаги, пыли и строительного мусора, что позволяет эксплуатировать его практически в любых условиях. В качестве источника питания используется литий-ионный аккумулятор, преимуществом которого является отсутствие эффекта памяти

        Преимущества

        • Класс защиты IP65
        • Выдерживает падение с высоты 2 метра
        • Резьба 1/4" и 5/8" для установки на штатив
        • Зеленый луч отлично виден в любой точке
        • 2 различные последовательности мигания луча в ручном режиме (без выставления по уровню)
        • Возможность крепления прибора к металлическим конструкциям благодаря магнитному основанию (кронтшейну)