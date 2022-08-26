Лазерный уровень DeWalt DCE0811D1G-QW

Преимущества

Класс защиты IP65

Выдерживает падение с высоты 2 метра

Резьба 1/4" и 5/8" для установки на штатив

Зеленый луч отлично виден в любой точке

2 различные последовательности мигания луча в ручном режиме (без выставления по уровню)

Возможность крепления прибора к металлическим конструкциям благодаря магнитному основанию (кронтшейну)

Лазерный уровень с зеленым лучом DeWALT DCE0811D1G проецирует вертикальную 360° и горизонтальную 360° линии. Для работы на улице и увеличения рабочей дальности предусмотрен режим работы с детектором. Прибор надежно защищен от влаги, пыли и строительного мусора, что позволяет эксплуатировать его практически в любых условиях. В качестве источника питания используется литий-ионный аккумулятор, преимуществом которого является отсутствие эффекта памяти