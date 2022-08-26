Лазерный уровень DeWalt DCE0811D1G-QW
Арт. О00000029103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|415x317x155
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Степень защиты
|IP 65
- Лазерный уровень с зеленым лучом DeWALT DCE0811D1G проецирует вертикальную 360° и горизонтальную 360° линии. Для работы на улице и увеличения рабочей дальности предусмотрен режим работы с детектором. Прибор надежно защищен от влаги, пыли и строительного мусора, что позволяет эксплуатировать его практически в любых условиях. В качестве источника питания используется литий-ионный аккумулятор, преимуществом которого является отсутствие эффекта памяти
Преимущества
- Класс защиты IP65
- Выдерживает падение с высоты 2 метра
- Резьба 1/4" и 5/8" для установки на штатив
- Зеленый луч отлично виден в любой точке
- 2 различные последовательности мигания луча в ручном режиме (без выставления по уровню)
- Возможность крепления прибора к металлическим конструкциям благодаря магнитному основанию (кронтшейну)