Импульсный шуруповерт DeWalt DCF809D2T-QW 18В XR TSTAK

Преимущества

Износостойкий бесщеточный двигатель

Независимый переключатель режима удара

Обрезиненная рукоять для надежного хвата

Реверс для изменения направления вращения оснастки

Высокий крутящий момент позволяет выполнять сложные виды работ

Регулировка частоты вращения для учета особенностей материалов

Шестигранный патрон обеспечивает надежную фиксацию и удержание оснастки

Чемодан для удобства хранения и транспортировки

Бесщеточный импульсный шуруповерт Dewalt 18.0 В XR DCF809D2T-QW применяется для быстрого заворачивания крепежа. Максимальный момент на закручивание достигает 190 Нм. Компактный корпус длиной 130 мм облегчает доступ в труднодоступные места. Бесщеточный двигатель Brushless обеспечивает высокую производительность. Держатель насадок имеет автоматическую фиксацию.