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Импульсный шуруповерт DeWalt DCF809D2T-QW 18В XR TSTAK
5.0
1
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Импульсный шуруповерт DeWalt DCF809D2T-QW 18В XR TSTAK
    Арт. О00000031010
    5.0
    1
    Импульсный шуруповерт DeWalt DCF809D2T-QW 18В XR TSTAK
    Импульсный шуруповерт DeWalt DCF809D2T-QW 18В XR TSTAK
      Импульсный шуруповерт DeWalt DCF809D2T-QW 18В XR TSTAK
      Импульсный шуруповерт DeWalt DCF809D2T-QW 18В XR TSTAK

      Импульсный шуруповерт DeWalt DCF809D2T-QW 18В XR TSTAK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031010
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		190
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бесщеточный импульсный шуруповерт Dewalt 18.0 В XR DCF809D2T-QW применяется для быстрого заворачивания крепежа. Максимальный момент на закручивание достигает 190 Нм. Компактный корпус длиной 130 мм облегчает доступ в труднодоступные места. Бесщеточный двигатель Brushless обеспечивает высокую производительность. Держатель насадок имеет автоматическую фиксацию.

        Преимущества

        • Износостойкий бесщеточный двигатель
        • Независимый переключатель режима удара
        • Обрезиненная рукоять для надежного хвата
        • Реверс для изменения направления вращения оснастки
        • Высокий крутящий момент позволяет выполнять сложные виды работ
        • Регулировка частоты вращения для учета особенностей материалов
        • Шестигранный патрон обеспечивает надежную фиксацию и удержание оснастки
        • Чемодан для удобства хранения и транспортировки