Импульсный шуруповерт DeWalt DCF809D2T-QW 18В XR TSTAK
Арт. О00000031010
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|190
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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- Бесщеточный импульсный шуруповерт Dewalt 18.0 В XR DCF809D2T-QW применяется для быстрого заворачивания крепежа. Максимальный момент на закручивание достигает 190 Нм. Компактный корпус длиной 130 мм облегчает доступ в труднодоступные места. Бесщеточный двигатель Brushless обеспечивает высокую производительность. Держатель насадок имеет автоматическую фиксацию.
Преимущества
- Износостойкий бесщеточный двигатель
- Независимый переключатель режима удара
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата
- Реверс для изменения направления вращения оснастки
- Высокий крутящий момент позволяет выполнять сложные виды работ
- Регулировка частоты вращения для учета особенностей материалов
- Шестигранный патрон обеспечивает надежную фиксацию и удержание оснастки
- Чемодан для удобства хранения и транспортировки