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Бесщёточный импульсный шуруповерт DeWalt 18 В XR DCF850N-XJ
5.0
1
13 552 ₽
14 280 ₽
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Бесщёточный импульсный шуруповерт DeWalt 18 В XR DCF850N-XJ
    Арт. О00000039938
    5.0
    1
    Бесщёточный импульсный шуруповерт DeWalt 18 В XR DCF850N-XJ
    Бесщёточный импульсный шуруповерт DeWalt 18 В XR DCF850N-XJ
    Бесщёточный импульсный шуруповерт DeWalt 18 В XR DCF850N-XJ
    Бесщёточный импульсный шуруповерт DeWalt 18 В XR DCF850N-XJ
      Бесщёточный импульсный шуруповерт DeWalt 18 В XR DCF850N-XJ
      Бесщёточный импульсный шуруповерт DeWalt 18 В XR DCF850N-XJ
      Бесщёточный импульсный шуруповерт DeWalt 18 В XR DCF850N-XJ
      Бесщёточный импульсный шуруповерт DeWalt 18 В XR DCF850N-XJ

      Бесщёточный импульсный шуруповерт DeWalt 18 В XR DCF850N-XJ

      • -728 ₽
      13 552 ₽
      14 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000039938
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		206.2
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      • -728 ₽
      13 552 ₽
      14 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Бесщёточный импульсный шуруповерт Dewalt 18 В XR DCF850N-XJ обладает компактными размерами, поэтому удобен для использования в ограниченных пространствах. Благодаря тангенциальному удару позволяет работать с прикипевшим крепежом. Трёхпозиционный переключатель режимов дает возможность выбрать оптимальное количество оборотов. Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышает мощность на 20% в сравнении с шуруповертами на щеточном моторе. Интеллектуальная схема защищает шуруповерт от перегрузки - он отключается. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!

        Преимущества

        • Защита от перегрузки Dewalt 18 В XR DCF850N-XJ
        • Тормоз двигателя для безопасной эксплуатации
        • Сверхкомпактный, легкий и удобный инструмент
        • Электронная регулировка скорости и реверс
        • Полностью металлические редуктор и ударный механизм
        • Полностью прорезиненная анатомическая рукоятка, расположенная по центру
        • Три мощных светодиода для максимального освещения рабочей области
        • Дополнительные вентиляционные отверстия - эффективное охлаждение электронного модуля