Преимущества

Защита от перегрузки Dewalt 18 В XR DCF850N-XJ

Тормоз двигателя для безопасной эксплуатации

Сверхкомпактный, легкий и удобный инструмент

Электронная регулировка скорости и реверс

Полностью металлические редуктор и ударный механизм

Полностью прорезиненная анатомическая рукоятка, расположенная по центру

Три мощных светодиода для максимального освещения рабочей области

Дополнительные вентиляционные отверстия - эффективное охлаждение электронного модуля

Бесщёточный импульсный шуруповерт Dewalt 18 В XR DCF850N-XJ обладает компактными размерами, поэтому удобен для использования в ограниченных пространствах. Благодаря тангенциальному удару позволяет работать с прикипевшим крепежом. Трёхпозиционный переключатель режимов дает возможность выбрать оптимальное количество оборотов. Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышает мощность на 20% в сравнении с шуруповертами на щеточном моторе. Интеллектуальная схема защищает шуруповерт от перегрузки - он отключается. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!