Бесщёточный импульсный шуруповерт DeWalt 18 В XR DCF850N-XJ
Арт. О00000039938
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|206.2
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Бесщёточный импульсный шуруповерт Dewalt 18 В XR DCF850N-XJ обладает компактными размерами, поэтому удобен для использования в ограниченных пространствах. Благодаря тангенциальному удару позволяет работать с прикипевшим крепежом. Трёхпозиционный переключатель режимов дает возможность выбрать оптимальное количество оборотов. Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышает мощность на 20% в сравнении с шуруповертами на щеточном моторе. Интеллектуальная схема защищает шуруповерт от перегрузки - он отключается. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!
Преимущества
- Защита от перегрузки Dewalt 18 В XR DCF850N-XJ
- Тормоз двигателя для безопасной эксплуатации
- Сверхкомпактный, легкий и удобный инструмент
- Электронная регулировка скорости и реверс
- Полностью металлические редуктор и ударный механизм
- Полностью прорезиненная анатомическая рукоятка, расположенная по центру
- Три мощных светодиода для максимального освещения рабочей области
- Дополнительные вентиляционные отверстия - эффективное охлаждение электронного модуля