Ударный гайковерт DeWalt DCF894N-XJ (литиевый аккумулятор, бесщеточный тип двигателя)

Ударный гайковерт DeWalt DCF894N-XJ
Арт. О00000006388
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Мощность, Вт
|580
|
Тип аккумулятора
|Li-ion
С этим товаром смотрят
6 699 ₽
8 280 ₽
- -1 581 ₽
- Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF894N-XJ предназначен для закручивания крепежных элементов. Компактный дизайн позволяет работать в местах с ограниченным доступом.
Благодаря металлическому редуктору достигается долгий срок службы.
Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой обеспечивает полный контроль над инструментом.
Светодиодная подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации гайковерта в затемненных помещениях.
Внимание!!! Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!
Преимущества
- Регулировка числа оборотов для оптимальной работы с различными материалами
- Обрезиненная рукоятка обеспечивают контроль над инструментом и комфорт пользователя
- Полностью металлический редуктор для лучшей передачи энергии и увеличения срока службы
- Квадратный держатель для более эффективной передачи крутящего момента и надежной фиксации насадки
- Клипса для ремня - благодаря этому Dewalt CF894N будет находиться под рукой