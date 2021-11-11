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Ударный гайковерт DeWalt DCF894N-XJ (литиевый аккумулятор, бесщеточный тип двигателя)
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные гайковерты
    Ударный гайковерт DeWalt DCF894N-XJ
    Арт. О00000006388
    5.0
    2
    Ударный гайковерт DeWalt DCF894N-XJ (литиевый аккумулятор, бесщеточный тип двигателя)
    Ударный гайковерт DeWalt DCF894N-XJ (литиевый аккумулятор, бесщеточный тип двигателя)
    Ударный гайковерт DeWalt DCF894N-XJ (литиевый аккумулятор, бесщеточный тип двигателя)
    Ударный гайковерт DeWalt DCF894N-XJ (литиевый аккумулятор, бесщеточный тип двигателя)
    Ударный гайковерт DeWalt DCF894N-XJ (литиевый аккумулятор, бесщеточный тип двигателя)
    Ударный гайковерт DeWalt DCF894N-XJ (литиевый аккумулятор, бесщеточный тип двигателя)
      Ударный гайковерт DeWalt DCF894N-XJ (литиевый аккумулятор, бесщеточный тип двигателя)
      Ударный гайковерт DeWalt DCF894N-XJ (литиевый аккумулятор, бесщеточный тип двигателя)
      Ударный гайковерт DeWalt DCF894N-XJ (литиевый аккумулятор, бесщеточный тип двигателя)
      Ударный гайковерт DeWalt DCF894N-XJ (литиевый аккумулятор, бесщеточный тип двигателя)
      Ударный гайковерт DeWalt DCF894N-XJ (литиевый аккумулятор, бесщеточный тип двигателя)
      Ударный гайковерт DeWalt DCF894N-XJ (литиевый аккумулятор, бесщеточный тип двигателя)

      Ударный гайковерт DeWalt DCF894N-XJ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000006388
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Мощность, Вт
      		580
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF894N-XJ предназначен для закручивания крепежных элементов. Компактный дизайн позволяет работать в местах с ограниченным доступом.
        Благодаря металлическому редуктору достигается долгий срок службы.
        Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой обеспечивает полный контроль над инструментом.
        Светодиодная подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации гайковерта в затемненных помещениях.

        Внимание!!! Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!

        Преимущества

        • Регулировка числа оборотов для оптимальной работы с различными материалами
        • Обрезиненная рукоятка обеспечивают контроль над инструментом и комфорт пользователя
        • Полностью металлический редуктор для лучшей передачи энергии и увеличения срока службы
        • Квадратный держатель для более эффективной передачи крутящего момента и надежной фиксации насадки
        • Клипса для ремня - благодаря этому Dewalt CF894N будет находиться под рукой