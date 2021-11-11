Ударный гайковерт DeWalt DCF894N-XJ (литиевый аккумулятор, бесщеточный тип двигателя)

Преимущества

Регулировка числа оборотов для оптимальной работы с различными материалами

Обрезиненная рукоятка обеспечивают контроль над инструментом и комфорт пользователя

Полностью металлический редуктор для лучшей передачи энергии и увеличения срока службы

Квадратный держатель для более эффективной передачи крутящего момента и надежной фиксации насадки

Клипса для ремня - благодаря этому Dewalt CF894N будет находиться под рукой

Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF894N-XJ предназначен для закручивания крепежных элементов. Компактный дизайн позволяет работать в местах с ограниченным доступом.Благодаря металлическому редуктору достигается долгий срок службы.Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой обеспечивает полный контроль над инструментом.Светодиодная подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации гайковерта в затемненных помещениях.