Угловая аккумуляторная шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, без АКБ и З/У
Арт. О00000034465
Угловая аккумуляторная шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, без АКБ и З/У
Арт. О00000034465
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Макс. число оборотов, об/мин
|9000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
С этим товаром смотрят
6 699 ₽
8 280 ₽
- -1 581 ₽
5 460 ₽
5 750 ₽
- -290 ₽
- Угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR FLEXVOLT ADVANTAGE DCG409NT-XJ – профессиональная аккумуляторная болгарка новой инновационной линейки Flexvolt Advantage™. Долгий срок службы. Инструмент снащен современным эффективным бесщеточным двигателем с технологией E-CLUTCH® - позволяет защитить от перегрузок, автоматически выключит инструмент при перегреве двигателя. Безопасность. Тормозная система Brake® практически моментально останавливает вращение диска, что уменьшает вероятность случайного травмирования. Модель работает на батареях XR 18V, а при установке аккумулятора Flexvolt 54V дает прирост производительности до 54% (приобретаются отдельно).
Преимущества
- Константная электроника – поддержание постоянной мощности и оборотов под нагрузкой
- Плавный пуск снижает пусковые токи при запуске, исключает рывок
- Антивибрационная система полностью соответствует высоким стандартам технологии Perform & Protect™, является одной из самых эффективных на данный момент
- Кейс для удобства хранения и транспортировки