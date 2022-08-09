Угловая аккумуляторная шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, без АКБ и З/У

Преимущества

Константная электроника – поддержание постоянной мощности и оборотов под нагрузкой

Плавный пуск снижает пусковые токи при запуске, исключает рывок

Антивибрационная система полностью соответствует высоким стандартам технологии Perform & Protect™, является одной из самых эффективных на данный момент

Кейс для удобства хранения и транспортировки

Угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR FLEXVOLT ADVANTAGE DCG409NT-XJ – профессиональная аккумуляторная болгарка новой инновационной линейки Flexvolt Advantage™. Долгий срок службы. Инструмент снащен современным эффективным бесщеточным двигателем с технологией E-CLUTCH® - позволяет защитить от перегрузок, автоматически выключит инструмент при перегреве двигателя. Безопасность. Тормозная система Brake® практически моментально останавливает вращение диска, что уменьшает вероятность случайного травмирования. Модель работает на батареях XR 18V, а при установке аккумулятора Flexvolt 54V дает прирост производительности до 54% (приобретаются отдельно).