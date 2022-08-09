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Угловая аккумуляторная шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, без АКБ и З/У
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Угловая аккумуляторная шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, без АКБ и З/У
    Арт. О00000034465
    5.0
    1
    Угловая аккумуляторная шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, без АКБ и З/У
    Угловая аккумуляторная шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, без АКБ и З/У
    Угловая аккумуляторная шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, без АКБ и З/У
      Угловая аккумуляторная шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, без АКБ и З/У
      Угловая аккумуляторная шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, без АКБ и З/У
      Угловая аккумуляторная шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, без АКБ и З/У

      Угловая аккумуляторная шлифмашина DeWalt DCG409NT-XJ FLEXVOLT ADVANTAGE, без АКБ и З/У

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000034465
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		9000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR FLEXVOLT ADVANTAGE DCG409NT-XJ – профессиональная аккумуляторная болгарка новой инновационной линейки Flexvolt Advantage™. Долгий срок службы. Инструмент снащен современным эффективным бесщеточным двигателем с технологией E-CLUTCH® - позволяет защитить от перегрузок, автоматически выключит инструмент при перегреве двигателя. Безопасность. Тормозная система Brake® практически моментально останавливает вращение диска, что уменьшает вероятность случайного травмирования. Модель работает на батареях XR 18V, а при установке аккумулятора Flexvolt 54V дает прирост производительности до 54% (приобретаются отдельно). 

        Преимущества

        • Константная электроника – поддержание постоянной мощности и оборотов под нагрузкой
        • Плавный пуск снижает пусковые токи при запуске, исключает рывок
        • Антивибрационная система полностью соответствует высоким стандартам технологии Perform & Protect™, является одной из самых эффективных на данный момент
        • Кейс для удобства хранения и транспортировки