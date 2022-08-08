Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
Арт. О00000025916
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|1.1
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Количество аккумуляторов в комплекте
|Нет
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- Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ применяется для распила, шлифовки или обдирки дерева. Оснастка, входящая в набор, способна выполнять различные задачи. Бесключевая замена принадлежностей экономит время пользователя. Подсветка рабочей зоны упрощает деятельность в темных условиях. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входит.
Преимущества
- Бесщеточный двигатель DEWALT 18 В XR DCS356N-XJ имеет долгий срок службы
- Яркая фронтальная LED подсветка рабочей зоны
- Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим обработки и скорость реза по различным материалам
- Электронная регулировка скорости позволяет контролировать ход выполняемой операцией
- Быстрая бесключевая смена насадок и принадлежностей
- Универсальный адаптер позволяет использовать в работе насадки других производителей