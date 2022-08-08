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Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные реноваторы
    Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
    Арт. О00000025916
    5.0
    1
    Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
    Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
    Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
    Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
    Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
    Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
    Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
    Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
    Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
    Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
    Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
    Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
      Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
      Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
      Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
      Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
      Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
      Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
      Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
      Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
      Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
      Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
      Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка
      Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка

      Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000025916
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		1.1
      Количество аккумуляторов в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ применяется для распила, шлифовки или обдирки дерева. Оснастка, входящая в набор, способна выполнять различные задачи. Бесключевая замена принадлежностей экономит время пользователя. Подсветка рабочей зоны упрощает деятельность в темных условиях. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входит.

        Преимущества

        • Бесщеточный двигатель DEWALT 18 В XR DCS356N-XJ имеет долгий срок службы
        • Яркая фронтальная LED подсветка рабочей зоны
        • Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим обработки и скорость реза по различным материалам
        • Электронная регулировка скорости позволяет контролировать ход выполняемой операцией
        • Быстрая бесключевая смена насадок и принадлежностей
        • Универсальный адаптер позволяет использовать в работе насадки других производителей