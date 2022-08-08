Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ 18В XR, бесщеточный, подсветка

Преимущества

Бесщеточный двигатель DEWALT 18 В XR DCS356N-XJ имеет долгий срок службы

Яркая фронтальная LED подсветка рабочей зоны

Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим обработки и скорость реза по различным материалам

Электронная регулировка скорости позволяет контролировать ход выполняемой операцией

Быстрая бесключевая смена насадок и принадлежностей

Универсальный адаптер позволяет использовать в работе насадки других производителей

Многофункциональный инструмент DeWalt DCS356N-XJ применяется для распила, шлифовки или обдирки дерева. Оснастка, входящая в набор, способна выполнять различные задачи. Бесключевая замена принадлежностей экономит время пользователя. Подсветка рабочей зоны упрощает деятельность в темных условиях. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входит.