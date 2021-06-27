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Аккумуляторная cабельная пила DeWalt DCS386NT-XJ
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные сабельные пилы
    Аккумуляторная cабельная пила DeWalt DCS386NT-XJ
    Арт. О00000026762
    5.0
    1
    Аккумуляторная cабельная пила DeWalt DCS386NT-XJ
    Аккумуляторная cабельная пила DeWalt DCS386NT-XJ
    Аккумуляторная cабельная пила DeWalt DCS386NT-XJ
    Аккумуляторная cабельная пила DeWalt DCS386NT-XJ
      Аккумуляторная cабельная пила DeWalt DCS386NT-XJ
      Аккумуляторная cабельная пила DeWalt DCS386NT-XJ
      Аккумуляторная cабельная пила DeWalt DCS386NT-XJ
      Аккумуляторная cабельная пила DeWalt DCS386NT-XJ

      Аккумуляторная cабельная пила DeWalt DCS386NT-XJ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000026762
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип аккумулятора
      		Li-lon
      Напряжение аккумулятора, В
      		18
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная cабельная пила DeWalt DCS386NT-XJ новой инновационной линейки Flexvolt Advantage™ - работает на батареях XR 18V, а при установке аккумулятора Flexvolt 54V дает прирост производительности до 50%. Инструмент оснащен современным эффективным бесщеточным двигателем с технологией E-CLUTCH® - позволяет защитить от перегрузок, автоматически выключит инструмент при перегреве двигателя. Тормозная система практически моментально останавливает движение пильного полотна, что уменьшает вероятность случайного травмирования.

        Преимущества

        • Инструмент работает на базе современного высокопроизовдительного бесщеточного двигателя с высоким ресурсом службы
        • Электронный тормоз для быстрой остановки движения пильного полотна, что значительно снижает риск случайного травмирования пользователя
        • Регулировка максимальной скорости для эффективной работы с различными материалами
        • Фирменная быстрозажимная рычажная система для фиксации пильного плотна без дополнительного инструмента
        • Светодиодная подсветка места реза
        • Работает от аккумуляторов XR Li-Ion 18V или FlexVolt 54V. При использовании батарей FlexVolt инструмент дает прирост производительности 50%
        • Блокировка пусковой кнопки для непрерывной и продолжительной работы
        • Улучшенный эргономичный дизайн