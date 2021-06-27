Аккумуляторная cабельная пила DeWalt DCS386NT-XJ
Арт. О00000026762
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип аккумулятора
|Li-lon
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Напряжение аккумулятора, В
|18
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- Аккумуляторная cабельная пила DeWalt DCS386NT-XJ новой инновационной линейки Flexvolt Advantage™ - работает на батареях XR 18V, а при установке аккумулятора Flexvolt 54V дает прирост производительности до 50%. Инструмент оснащен современным эффективным бесщеточным двигателем с технологией E-CLUTCH® - позволяет защитить от перегрузок, автоматически выключит инструмент при перегреве двигателя. Тормозная система практически моментально останавливает движение пильного полотна, что уменьшает вероятность случайного травмирования.
Преимущества
- Инструмент работает на базе современного высокопроизовдительного бесщеточного двигателя с высоким ресурсом службы
- Электронный тормоз для быстрой остановки движения пильного полотна, что значительно снижает риск случайного травмирования пользователя
- Регулировка максимальной скорости для эффективной работы с различными материалами
- Фирменная быстрозажимная рычажная система для фиксации пильного плотна без дополнительного инструмента
- Светодиодная подсветка места реза
- Работает от аккумуляторов XR Li-Ion 18V или FlexVolt 54V. При использовании батарей FlexVolt инструмент дает прирост производительности 50%
- Блокировка пусковой кнопки для непрерывной и продолжительной работы
- Улучшенный эргономичный дизайн