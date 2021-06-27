Преимущества

Инструмент работает на базе современного высокопроизовдительного бесщеточного двигателя с высоким ресурсом службы

Электронный тормоз для быстрой остановки движения пильного полотна, что значительно снижает риск случайного травмирования пользователя

Регулировка максимальной скорости для эффективной работы с различными материалами

Фирменная быстрозажимная рычажная система для фиксации пильного плотна без дополнительного инструмента

Светодиодная подсветка места реза

Работает от аккумуляторов XR Li-Ion 18V или FlexVolt 54V. При использовании батарей FlexVolt инструмент дает прирост производительности 50%

Блокировка пусковой кнопки для непрерывной и продолжительной работы

Улучшенный эргономичный дизайн

Аккумуляторная cабельная пила DeWalt DCS386NT-XJ новой инновационной линейки Flexvolt Advantage™ - работает на батареях XR 18V, а при установке аккумулятора Flexvolt 54V дает прирост производительности до 50%. Инструмент оснащен современным эффективным бесщеточным двигателем с технологией E-CLUTCH® - позволяет защитить от перегрузок, автоматически выключит инструмент при перегреве двигателя. Тормозная система практически моментально останавливает движение пильного полотна, что уменьшает вероятность случайного травмирования.