Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ
Арт. О00000007834
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Напряжение сети, В
|220
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Вес, кг
|2.9
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- Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ служит для распиловки заготовок из древесины. Благодаря работе от аккумулятора более универсальна в использовании и не требует подключения к сети.
Мощный и износоустойчивый двигатель имеет высокую частоту вращения, что обеспечивает быстрый и чистый распил.
Благодаря прочной конструкции корпуса и литой подошве из магниевого сплава инструмент прослужит длительное время.
В комплект входит специальный адаптер, с помощью которого можно подключить пылеудаляющий аппарат.
Преимущества
- Электронный тормоз двигателя
- Защита от непреднамеренного пуска
- Сверхтонкий пильный диск с твердосплавными напайками в комплекте
- Прорезиненные рукоятки - для комфортной работы с Dewalt 18В XR DCS391N
- Блокировка выключателя и металлический кожух - для безопасности пользователя
- Бесключевая регулировка угла наклона и глубины реза с четкой, хорошо видимой шкалой