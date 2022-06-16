Преимущества

Электронный тормоз двигателя

Защита от непреднамеренного пуска

Сверхтонкий пильный диск с твердосплавными напайками в комплекте

Прорезиненные рукоятки - для комфортной работы с Dewalt 18В XR DCS391N

Блокировка выключателя и металлический кожух - для безопасности пользователя

Бесключевая регулировка угла наклона и глубины реза с четкой, хорошо видимой шкалой

Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ служит для распиловки заготовок из древесины. Благодаря работе от аккумулятора более универсальна в использовании и не требует подключения к сети.Мощный и износоустойчивый двигатель имеет высокую частоту вращения, что обеспечивает быстрый и чистый распил.Благодаря прочной конструкции корпуса и литой подошве из магниевого сплава инструмент прослужит длительное время.В комплект входит специальный адаптер, с помощью которого можно подключить пылеудаляющий аппарат.