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Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ
5.0
2
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ
    Арт. О00000007834
    5.0
    2
    Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ
    Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ
    Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ
    Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ
    Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ
    Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ
    Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ
    Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ
    Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ
      Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ
      Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ
      Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ
      Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ
      Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ
      Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ
      Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ
      Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ
      Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ

      Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000007834
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Напряжение сети, В
      		220
      Вес, кг
      		2.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная циркулярная пила DeWalt DCS391N, без аккумулятора и ЗУ служит для распиловки заготовок из древесины. Благодаря работе от аккумулятора более универсальна в использовании и не требует подключения к сети.
        Мощный и износоустойчивый двигатель имеет высокую частоту вращения, что обеспечивает быстрый и чистый распил.
        Благодаря прочной конструкции корпуса и литой подошве из магниевого сплава инструмент прослужит длительное время.
        В комплект входит специальный адаптер, с помощью которого можно подключить пылеудаляющий аппарат.

        Преимущества

        • Электронный тормоз двигателя
        • Защита от непреднамеренного пуска
        • Сверхтонкий пильный диск с твердосплавными напайками в комплекте
        • Прорезиненные рукоятки - для комфортной работы с Dewalt 18В XR DCS391N
        • Блокировка выключателя и металлический кожух - для безопасности пользователя
        • Бесключевая регулировка угла наклона и глубины реза с четкой, хорошо видимой шкалой