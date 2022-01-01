Диск пильный DeWalt DT 1903
Арт. 9010202262
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- DeWALT DT 1903 — пильный диск для обработки металла. DT 1903 позволяет пилить цельный незакаленный черный металл, толстостенный незакаленный черный металл и нержавеющую сталь. Делает идеально чистые резы без заусенцев. Высокий ресурс работы, диск может перезатачиваться до 20 раз.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы