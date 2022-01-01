Диск пильный DeWalt DT 1903

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

DeWALT DT 1903 — пильный диск для обработки металла. DT 1903 позволяет пилить цельный незакаленный черный металл, толстостенный незакаленный черный металл и нержавеющую сталь. Делает идеально чистые резы без заусенцев. Высокий ресурс работы, диск может перезатачиваться до 20 раз.