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Диск пильный DeWalt DT 1903
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Пильные диски по металлу
    Диск пильный DeWalt DT 1903
    Арт. 9010202262
    Диск пильный DeWalt DT 1903
    Диск пильный DeWalt DT 1903
      Диск пильный DeWalt DT 1903
      Диск пильный DeWalt DT 1903

      Диск пильный DeWalt DT 1903

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010202262

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • DeWALT DT 1903 — пильный диск для обработки металла. DT 1903 позволяет пилить цельный незакаленный черный металл, толстостенный незакаленный черный металл и нержавеющую сталь. Делает идеально чистые резы без заусенцев. Высокий ресурс работы, диск может перезатачиваться до 20 раз.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы