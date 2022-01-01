Пильный диск DeWalt DT10304-QZ Extreme 190/30, 1.65, 24 WZ, +18°
Арт. О00000016433
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Пильный диск Extreme Dewalt DT 10304 применяется совместно с дисковыми пилами для распиловки древесины, фанеры, МДФ.
Преимущества
- Благодаря конструкции диска, обеспечивается хорошее качество поперечного и продольного пропила
- Оснащен прорезями для снижения вибраций и шума