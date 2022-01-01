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Пильный диск DeWalt DT10304-QZ Extreme 190/30, 1.65, 24 WZ, +18°
1 509 ₽
2 140 ₽
Пильные диски по дереву
    Пильный диск DeWalt DT10304-QZ Extreme 190/30, 1.65, 24 WZ, +18°
    Арт. О00000016433
    Пильный диск DeWalt DT10304-QZ Extreme 190/30, 1.65, 24 WZ, +18°

      Пильный диск DeWalt DT10304-QZ Extreme 190/30, 1.65, 24 WZ, +18°

      • -631 ₽
      1 509 ₽
      2 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016433

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      • -631 ₽
      1 509 ₽
      2 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильный диск Extreme Dewalt DT 10304 применяется совместно с дисковыми пилами для распиловки древесины, фанеры, МДФ.

        Преимущества

        • Благодаря конструкции диска, обеспечивается хорошее качество поперечного и продольного пропила
        • Оснащен прорезями для снижения вибраций и шума