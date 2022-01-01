Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
Арт. О00000033281
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип оснастки
|адаптер
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Размер посадки на инструмент
|1/4 дюйма Male HEX
- Профессиональная насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4, с фирменной запатентованной автивибрационной конструкцией, для работ с импульсными шуруповертами и гайковертами в ограниченных пространствах и труднодоступных местах.
Преимущества
- Снижает уровень вибраций на руку пользователя для дополнительного контроля и комфорта работы
- Обеспечивает полноценную передачу крутящего момента от инструмента
- Фирменный замок Metal Gear с быстрым извлечением бит
- Надежная долговечная конструкция с шестернями
- Битодержатель оснащен магнитным кольцом, который надежно удерживает саморезы на шлице биты без рук