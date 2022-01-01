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Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
2 760 ₽
Угловые адаптеры для дрелей
    Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
    Арт. О00000033281
    Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
    Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
    Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
    Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
    Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
    Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
    Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
    Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
    Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
    Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
    Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
    Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
      Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
      Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
      Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
      Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
      Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
      Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
      Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
      Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
      Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
      Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
      Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4
      Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4

      Насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4

      2 760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033281

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип оснастки
      		адаптер
      Размер посадки на инструмент
      		1/4 дюйма Male HEX
      Все характеристики
      2 760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Профессиональная насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4, с фирменной запатентованной автивибрационной конструкцией, для работ с импульсными шуруповертами и гайковертами в ограниченных пространствах и труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Снижает уровень вибраций на руку пользователя для дополнительного контроля и комфорта работы
        • Обеспечивает полноценную передачу крутящего момента от инструмента
        • Фирменный замок Metal Gear с быстрым извлечением бит
        • Надежная долговечная конструкция с шестернями
        • Битодержатель оснащен магнитным кольцом, который надежно удерживает саморезы на шлице биты без рук