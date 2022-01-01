Преимущества

Снижает уровень вибраций на руку пользователя для дополнительного контроля и комфорта работы

Обеспечивает полноценную передачу крутящего момента от инструмента

Фирменный замок Metal Gear с быстрым извлечением бит

Надежная долговечная конструкция с шестернями

Битодержатель оснащен магнитным кольцом, который надежно удерживает саморезы на шлице биты без рук

Профессиональная насадка угловая ударная DeWalt DT20500-QZ IMPACT, hex 1/4, с фирменной запатентованной автивибрационной конструкцией, для работ с импульсными шуруповертами и гайковертами в ограниченных пространствах и труднодоступных местах.