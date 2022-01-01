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Круг отрезной по металлу DeWalt DT42601Z-QZ Industrial
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Отрезные круги по металлу
    Круг отрезной по металлу DeWalt DT42601Z-QZ Industrial
    Арт. О00000016435
    Круг отрезной по металлу DeWalt DT42601Z-QZ Industrial
    Круг отрезной по металлу DeWalt DT42601Z-QZ Industrial
    Круг отрезной по металлу DeWalt DT42601Z-QZ Industrial
    Круг отрезной по металлу DeWalt DT42601Z-QZ Industrial
    Круг отрезной по металлу DeWalt DT42601Z-QZ Industrial
    Круг отрезной по металлу DeWalt DT42601Z-QZ Industrial
      Круг отрезной по металлу DeWalt DT42601Z-QZ Industrial
      Круг отрезной по металлу DeWalt DT42601Z-QZ Industrial
      Круг отрезной по металлу DeWalt DT42601Z-QZ Industrial
      Круг отрезной по металлу DeWalt DT42601Z-QZ Industrial
      Круг отрезной по металлу DeWalt DT42601Z-QZ Industrial
      Круг отрезной по металлу DeWalt DT42601Z-QZ Industrial

      Круг отрезной по металлу DeWalt DT42601Z-QZ Industrial

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000016435

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Круг отрезной DeWalt  для металла INDUSTRIAL DT42601Z-QZ предназначен для резки металлических изделий и конструкций.

        Преимущества

        • Диск произведен из материалов высокого качества, что способствует длительному периоду применения и высокой прочности
        • Справится даже с нержавеющей сталью