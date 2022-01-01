Круг отрезной по металлу DeWalt DT42601Z-QZ Industrial

Преимущества

Диск произведен из материалов высокого качества, что способствует длительному периоду применения и высокой прочности

Справится даже с нержавеющей сталью

Круг отрезной DeWalt для металла INDUSTRIAL DT42601Z-QZ предназначен для резки металлических изделий и конструкций.