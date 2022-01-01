Круг отрезной по металлу DeWalt DT42601Z-QZ Industrial
Арт. О00000016435
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл
- Круг отрезной DeWalt для металла INDUSTRIAL DT42601Z-QZ предназначен для резки металлических изделий и конструкций.
Преимущества
- Диск произведен из материалов высокого качества, что способствует длительному периоду применения и высокой прочности
- Справится даже с нержавеющей сталью