Сверло по металлу DeWalt DT5039-QZ, 3.2х65х36 мм
Арт. О00000023514
Характеристики
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Производитель
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Двухстороннее сверло
|Нет
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Количество предметов, шт
|2
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Диаметр, мм
|3
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Ударное
|Нет
- Сверло Extreme2 Dewalt DT 5039 используется совместно с дрелями для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Имеет повышенную прочность и стойкость. Оксидное покрытие предотвращает перегрев во время работы и увеличивает срок службы. Оно сверлит быстрее и точнее других сверл, так как бурение начинается сразу после контакта с поверхностью материала