Сверло по металлу DeWalt DT5039-QZ, 3.2х65х36 мм

Сверло Extreme2 Dewalt DT 5039 используется совместно с дрелями для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Имеет повышенную прочность и стойкость. Оксидное покрытие предотвращает перегрев во время работы и увеличивает срок службы. Оно сверлит быстрее и точнее других сверл, так как бурение начинается сразу после контакта с поверхностью материала