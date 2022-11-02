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Сверло по металлу DeWalt DT5039-QZ, 3.2х65х36 мм
5.0
1
280 ₽
295 ₽
Наборы сверл
    Сверло по металлу DeWalt DT5039-QZ, 3.2х65х36 мм
    Арт. О00000023514
    5.0
    1
    Сверло по металлу DeWalt DT5039-QZ, 3.2х65х36 мм
    Сверло по металлу DeWalt DT5039-QZ, 3.2х65х36 мм
    Сверло по металлу DeWalt DT5039-QZ, 3.2х65х36 мм
    Сверло по металлу DeWalt DT5039-QZ, 3.2х65х36 мм
    Сверло по металлу DeWalt DT5039-QZ, 3.2х65х36 мм
    Сверло по металлу DeWalt DT5039-QZ, 3.2х65х36 мм

    Сверло по металлу DeWalt DT5039-QZ, 3.2х65х36 мм

    • -15 ₽
    280 ₽
    295 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. О00000023514
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		DeWalt
    Двухстороннее сверло
    		Нет
    Количество предметов, шт
    		2
    Диаметр, мм
    		3
    Ударное
    		Нет
    Все характеристики
    • -15 ₽
    280 ₽
    295 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Сверло Extreme2 Dewalt DT 5039 используется совместно с дрелями для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Имеет повышенную прочность и стойкость. Оксидное покрытие предотвращает перегрев во время работы и увеличивает срок службы. Оно сверлит быстрее и точнее других сверл, так как бурение начинается сразу после контакта с поверхностью материала