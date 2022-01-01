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Сверло по металлу DeWalt Extreme2 DT 5045, 4,8х86х46 мм
242 ₽
255 ₽
Сверла по металлу
    Сверло по металлу DeWalt Extreme2 DT 5045, 4,8х86х46 мм
    Арт. О00000023517
    Сверло по металлу DeWalt Extreme2 DT 5045, 4,8х86х46 мм

    Сверло по металлу DeWalt Extreme2 DT 5045, 4,8х86х46 мм

    • -13 ₽
    242 ₽
    255 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз послезавтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 21 ноября или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
    Арт. О00000023517

    Характеристики

    Производитель
    		DeWalt
    Двухстороннее сверло
    		Нет
    Количество предметов, шт
    		1
    Диаметр, мм
    		4
    Ударное
    		Нет
    Все характеристики
    • -13 ₽
    242 ₽
    255 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз послезавтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 21 ноября или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Сверло Extreme2 Dewalt DT 5045 используется совместно с дрелями для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Имеет повышенную прочность и стойкость. Оксидное покрытие предотвращает перегрев во время работы и увеличивает срок службы. Оно сверлит быстрее и точнее других сверл, так как бурение начинается сразу после контакта с поверхностью материала. Прочный сердечник увеличивает стойкость сверла на излом