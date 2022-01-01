Сверло по металлу DeWalt Extreme2 DT 5045, 4,8х86х46 мм
Арт. О00000023517
Характеристики
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Производитель
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Двухстороннее сверло
|Нет
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|4
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Ударное
|Нет
- Сверло Extreme2 Dewalt DT 5045 используется совместно с дрелями для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Имеет повышенную прочность и стойкость. Оксидное покрытие предотвращает перегрев во время работы и увеличивает срок службы. Оно сверлит быстрее и точнее других сверл, так как бурение начинается сразу после контакта с поверхностью материала. Прочный сердечник увеличивает стойкость сверла на излом