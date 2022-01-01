Набор сверл по металлу EX HSS-CO DeWalt DT5935-QZ, 10 шт.
Арт. О00000029635
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Количество предметов, шт
|10
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Диаметр, мм
|1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Лучшим выбором для сверления высоколегированной и твердоплавкой стали будет набор DeWalt DT5935. Он изготовлен из быстрорежущей стали с 5%-ным содержанием кобальта, что позволяет обрабатывать высоколегированные стали, серый и кованый чугун, кислото- и термостойкие стали