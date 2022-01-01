Набор сверл по металлу EX HSS-CO DeWalt DT5935-QZ, 10 шт.

Лучшим выбором для сверления высоколегированной и твердоплавкой стали будет набор DeWalt DT5935. Он изготовлен из быстрорежущей стали с 5%-ным содержанием кобальта, что позволяет обрабатывать высоколегированные стали, серый и кованый чугун, кислото- и термостойкие стали