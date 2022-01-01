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Набор сверл по металлу EX HSS-CO DeWalt DT5935-QZ, 10 шт.
3 972 ₽
4 060 ₽
Наборы сверл
    Набор сверл по металлу EX HSS-CO DeWalt DT5935-QZ, 10 шт.
    Арт. О00000029635
    Набор сверл по металлу EX HSS-CO DeWalt DT5935-QZ, 10 шт.
    Набор сверл по металлу EX HSS-CO DeWalt DT5935-QZ, 10 шт.
    Набор сверл по металлу EX HSS-CO DeWalt DT5935-QZ, 10 шт.
      Набор сверл по металлу EX HSS-CO DeWalt DT5935-QZ, 10 шт.
      Набор сверл по металлу EX HSS-CO DeWalt DT5935-QZ, 10 шт.
      Набор сверл по металлу EX HSS-CO DeWalt DT5935-QZ, 10 шт.

      Набор сверл по металлу EX HSS-CO DeWalt DT5935-QZ, 10 шт.

      • -88 ₽
      3 972 ₽
      4 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029635

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		10
      Диаметр, мм
      		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
      Все характеристики
      • -88 ₽
      3 972 ₽
      4 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лучшим выбором для сверления высоколегированной и твердоплавкой стали будет набор DeWalt DT5935. Он изготовлен из быстрорежущей стали с 5%-ным содержанием кобальта, что позволяет обрабатывать высоколегированные стали, серый и кованый чугун, кислото- и термостойкие стали