Биты ударные DeWalt DT70566T-QZ IMPACT Torsion PZ2, 85 мм, 2 штуки
Арт. О00000010165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|0.06
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Особенности бит
|профессиональная
- Биты ударные IMPACT Torsion PZ2 длиной 85 мм применяются в закручивание саморезов в фанеру при создании мебели. Установка металлоконструкции для возведения перегородки. Работа со сложным крепежом в глубине механизма. Оснастка не боится ударной работы: битам под силу открутить и закрутить десятки саморезов.
Преимущества
- Магнитная насадка-замок
- Удлиненный держатель бит и держатель с муфтой для защиты крепежа от излома
- Изготовлены из высококачественного стального сплава по уникальной технологии закалки