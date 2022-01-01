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Биты ударные DeWalt DT70566T-QZ IMPACT Torsion PZ2, 85 мм, 2 штуки
430 ₽
Биты крестовые PZ
    Биты ударные DeWalt DT70566T-QZ IMPACT Torsion PZ2, 85 мм, 2 штуки
    Арт. О00000010165
    Биты ударные DeWalt DT70566T-QZ IMPACT Torsion PZ2, 85 мм, 2 штуки

      Биты ударные DeWalt DT70566T-QZ IMPACT Torsion PZ2, 85 мм, 2 штуки

      430 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000010165

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.06
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      430 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биты ударные IMPACT Torsion PZ2 длиной 85 мм применяются в закручивание саморезов в фанеру при создании мебели. Установка металлоконструкции для возведения перегородки. Работа со сложным крепежом в глубине механизма. Оснастка не боится ударной работы: битам под силу открутить и закрутить десятки саморезов.

        Преимущества

        • Магнитная насадка-замок
        • Удлиненный держатель бит и держатель с муфтой для защиты крепежа от излома
        • Изготовлены из высококачественного стального сплава по уникальной технологии закалки