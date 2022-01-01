Биты ударные DeWalt DT70567T-QZ IMPACT Torsion (PH2, длина 85 мм, 2 штуки)

Преимущества

Магнитная насадка-замок

Удлиненный держатель бит и держатель с муфтой для защиты крепежа от излома

Изготовлены из высококачественного стального сплава по уникальной технологии закалки

Биты ударные IMPACT Torsion PH2 длиной 85 мм применяются в закручивание саморезов в фанеру при создании мебели. Установка металлоконструкции для возведения перегородки. Работа со сложным крепежом в глубине механизма. Оснастка не боится ударной работы: битам под силу открутить и закрутить десятки саморезов.