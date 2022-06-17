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Угловая ударная насадка DeWalt DT71517T-QZ IMPACT (с битами, 9 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Угловые адаптеры для дрелей
    Угловая ударная насадка DeWalt DT71517T-QZ IMPACT (с битами, 9 шт.)
    Арт. О00000007067
    5.0
    2
    Угловая ударная насадка DeWalt DT71517T-QZ IMPACT (с битами, 9 шт.)
    Угловая ударная насадка DeWalt DT71517T-QZ IMPACT (с битами, 9 шт.)
    Угловая ударная насадка DeWalt DT71517T-QZ IMPACT (с битами, 9 шт.)
    Угловая ударная насадка DeWalt DT71517T-QZ IMPACT (с битами, 9 шт.)
      Угловая ударная насадка DeWalt DT71517T-QZ IMPACT (с битами, 9 шт.)
      Угловая ударная насадка DeWalt DT71517T-QZ IMPACT (с битами, 9 шт.)
      Угловая ударная насадка DeWalt DT71517T-QZ IMPACT (с битами, 9 шт.)
      Угловая ударная насадка DeWalt DT71517T-QZ IMPACT (с битами, 9 шт.)

      Угловая ударная насадка DeWalt DT71517T-QZ IMPACT (с битами, 9 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000007067
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип оснастки
      		держатель для бит
      Размер посадки на инструмент
      		1/4 дюйма Male HEX
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая насадка ударная IMPACT Dewalt DT71517T предназначена для использования совместно с шуруповертами с тангенциальным ударом Dewalt и применяется для закручивания крепежных элементов в узких и труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Удобство в использовании
        • Поставляется набором