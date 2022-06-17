Угловая ударная насадка DeWalt DT71517T-QZ IMPACT (с битами, 9 шт.)

Преимущества

Удобство в использовании

Поставляется набором

Угловая насадка ударная IMPACT Dewalt DT71517T предназначена для использования совместно с шуруповертами с тангенциальным ударом Dewalt и применяется для закручивания крепежных элементов в узких и труднодоступных местах.