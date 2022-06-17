Угловая ударная насадка DeWalt DT71517T-QZ IMPACT (с битами, 9 шт.)
Арт. О00000007067
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип оснастки
|держатель для бит
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Размер посадки на инструмент
|1/4 дюйма Male HEX
- Угловая насадка ударная IMPACT Dewalt DT71517T предназначена для использования совместно с шуруповертами с тангенциальным ударом Dewalt и применяется для закручивания крепежных элементов в узких и труднодоступных местах.
Преимущества
- Удобство в использовании
- Поставляется набором