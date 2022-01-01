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Бур по бетону DeWalt Extreme2 DT9540-QZ, SDS+
440 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур по бетону DeWalt Extreme2 DT9540-QZ, SDS+
    Арт. О00000023416
    Бур по бетону DeWalt Extreme2 DT9540-QZ, SDS+
    Бур по бетону DeWalt Extreme2 DT9540-QZ, SDS+
    Бур по бетону DeWalt Extreme2 DT9540-QZ, SDS+
      Бур по бетону DeWalt Extreme2 DT9540-QZ, SDS+
      Бур по бетону DeWalt Extreme2 DT9540-QZ, SDS+
      Бур по бетону DeWalt Extreme2 DT9540-QZ, SDS+

      Бур по бетону DeWalt Extreme2 DT9540-QZ, SDS+

      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023416

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		160x10
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур Extreme2 DeWalt DT 9540 используется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS+.

        Преимущества

        • Данные буры имеют закаленный сердечник, что делает их очень прочными, а особая геометрия режущих кромок обеспечивает быстрое сверление. Такая оснастка идеально подходит для работы по бетону, кирпичу, камню
        • Благодаря специальным канавкам продукты бурения быстро и эффективно удаляются
        • Надежность и долгий срок службы обусловлены прочными карбидными напайками