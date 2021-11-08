Электрический лобзик DeWalt DWE349B-KS, с набором пилок DeWalt DT2294-QZ, 10 шт.
Арт. О00000030118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Число ходов, ход/мин
|3200
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Наличие подсветки
|Нет
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- Электрический лобзик DeWalt DWE349B-KS используется для профессионального пиления древесины. Источником питания является сеть 220 В. 4-х метровый кабель позволяет работать на значительном удалении от розетки. Благодаря интегрированной системе выдува опилок достигается отличный обзор линии реза. Толстая стальная подошва имеет специальное покрытие от царапин и защитную накладку.
Преимущества
- Бесключевая смена пилок
- Антивибрационная система
- Регулировка числа ходов в зависимости от особенностей материала
- 4-х метровый кабель для удобства работы Dewalt DWE349-KS
- Маятниковый ход ускоряет выполнение рабочих операций
- Прорезиненные рукоятка и передняя часть корпуса для комфортного захвата
- Бесключевая регулировка угла наклона подошвы вправо и влево с метками 0, 15, 30 и 45 для выполнения точных резов