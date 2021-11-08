Электрический лобзик DeWalt DWE349B-KS, с набором пилок DeWalt DT2294-QZ, 10 шт.

Преимущества

Бесключевая смена пилок

Антивибрационная система

Регулировка числа ходов в зависимости от особенностей материала

4-х метровый кабель для удобства работы Dewalt DWE349-KS

Маятниковый ход ускоряет выполнение рабочих операций

Прорезиненные рукоятка и передняя часть корпуса для комфортного захвата

Бесключевая регулировка угла наклона подошвы вправо и влево с метками 0, 15, 30 и 45 для выполнения точных резов

Электрический лобзик DeWalt DWE349B-KS используется для профессионального пиления древесины. Источником питания является сеть 220 В. 4-х метровый кабель позволяет работать на значительном удалении от розетки. Благодаря интегрированной системе выдува опилок достигается отличный обзор линии реза. Толстая стальная подошва имеет специальное покрытие от царапин и защитную накладку.