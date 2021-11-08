Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический лобзик DeWalt DWE349B-KS, с набором пилок DeWalt DT2294-QZ, 10 шт.
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик DeWalt DWE349B-KS, с набором пилок DeWalt DT2294-QZ, 10 шт.
    Арт. О00000030118
    5.0
    1
    Электрический лобзик DeWalt DWE349B-KS, с набором пилок DeWalt DT2294-QZ, 10 шт.
    Электрический лобзик DeWalt DWE349B-KS, с набором пилок DeWalt DT2294-QZ, 10 шт.
    Электрический лобзик DeWalt DWE349B-KS, с набором пилок DeWalt DT2294-QZ, 10 шт.
    Электрический лобзик DeWalt DWE349B-KS, с набором пилок DeWalt DT2294-QZ, 10 шт.
    Электрический лобзик DeWalt DWE349B-KS, с набором пилок DeWalt DT2294-QZ, 10 шт.
    Электрический лобзик DeWalt DWE349B-KS, с набором пилок DeWalt DT2294-QZ, 10 шт.
    Электрический лобзик DeWalt DWE349B-KS, с набором пилок DeWalt DT2294-QZ, 10 шт.
      Электрический лобзик DeWalt DWE349B-KS, с набором пилок DeWalt DT2294-QZ, 10 шт.
      Электрический лобзик DeWalt DWE349B-KS, с набором пилок DeWalt DT2294-QZ, 10 шт.
      Электрический лобзик DeWalt DWE349B-KS, с набором пилок DeWalt DT2294-QZ, 10 шт.
      Электрический лобзик DeWalt DWE349B-KS, с набором пилок DeWalt DT2294-QZ, 10 шт.
      Электрический лобзик DeWalt DWE349B-KS, с набором пилок DeWalt DT2294-QZ, 10 шт.
      Электрический лобзик DeWalt DWE349B-KS, с набором пилок DeWalt DT2294-QZ, 10 шт.
      Электрический лобзик DeWalt DWE349B-KS, с набором пилок DeWalt DT2294-QZ, 10 шт.

      Электрический лобзик DeWalt DWE349B-KS, с набором пилок DeWalt DT2294-QZ, 10 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000030118
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Число ходов, ход/мин
      		3200
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

      С этим товаром смотрят

      Пилки для лобзика по ламинату, дереву, ДСП Практика T101BR 034-441 (100x75 мм, HSC, 2 шт.)
      115 ₽
      5.0
      Пилки для лобзика по ламинату, дереву, ДСП Практика T101BR 034-441 (100x75 мм, HSC, 2 шт.)
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-05-19 (5 м, 19 мм)
      275 ₽
      5.0
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-05-19 (5 м, 19 мм)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD701D2-QW (быстрозажимной)
      13 258 ₽
      16 140 ₽
      4.5
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD701D2-QW (быстрозажимной)
      • -2 882 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Смазка для буров Makita 196804-7
      496 ₽
      650 ₽
      Смазка для буров Makita 196804-7
      • -154 ₽
      Угловая шлифмашина Stanley STGS9125D-RU
      4 350 ₽
      4 740 ₽
      4.0
      Угловая шлифмашина Stanley STGS9125D-RU
      • -390 ₽
      Пилки Практика 034-588, для лобзика по дереву, HCS
      75 ₽
      Пилки Практика 034-588, для лобзика по дереву, HCS
      Пилка по дереву HCS DeWalt DT2049-QZ T101DP, 100х68х4.0х60 мм, 5 штук
      510 ₽
      740 ₽
      Пилка по дереву HCS DeWalt DT2049-QZ T101DP, 100х68х4.0х60 мм, 5 штук
      • -230 ₽
      Пилка (2 шт; T308B) для лобзиков Практика 775-358
      190 ₽
      Пилка (2 шт; T308B) для лобзиков Практика 775-358
      Угловая шлифмашина Dewalt DWE4119
      7 007 ₽
      7 380 ₽
      5.0
      Угловая шлифмашина Dewalt DWE4119
      • -373 ₽
      Рулетка Зубр 34057-03-16_z01, полотно из стали
      260 ₽
      5.0
      Рулетка Зубр 34057-03-16_z01, полотно из стали
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
      Нет в наличии
      4.8
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD777D2T
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик DeWalt DWE349B-KS используется для профессионального пиления древесины. Источником питания является сеть 220 В. 4-х метровый кабель позволяет работать на значительном удалении от розетки. Благодаря интегрированной системе выдува опилок достигается отличный обзор линии реза. Толстая стальная подошва имеет специальное покрытие от царапин и защитную накладку.

        Преимущества

        • Бесключевая смена пилок
        • Антивибрационная система
        • Регулировка числа ходов в зависимости от особенностей материала
        • 4-х метровый кабель для удобства работы Dewalt DWE349-KS
        • Маятниковый ход ускоряет выполнение рабочих операций
        • Прорезиненные рукоятка и передняя часть корпуса для комфортного захвата
        • Бесключевая регулировка угла наклона подошвы вправо и влево с метками 0, 15, 30 и 45 для выполнения точных резов