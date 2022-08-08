Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угловая шлифмашина бесщеточная DeWalt DWE4347-QS, 1700 Вт, 125 мм
4.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина бесщеточная DeWalt DWE4347-QS, 1700 Вт, 125 мм
    Арт. О00000014445
    4.0
    1
    Угловая шлифмашина бесщеточная DeWalt DWE4347-QS, 1700 Вт, 125 мм
    Угловая шлифмашина бесщеточная DeWalt DWE4347-QS, 1700 Вт, 125 мм
    Угловая шлифмашина бесщеточная DeWalt DWE4347-QS, 1700 Вт, 125 мм
    Угловая шлифмашина бесщеточная DeWalt DWE4347-QS, 1700 Вт, 125 мм
    Угловая шлифмашина бесщеточная DeWalt DWE4347-QS, 1700 Вт, 125 мм
    Угловая шлифмашина бесщеточная DeWalt DWE4347-QS, 1700 Вт, 125 мм
    Угловая шлифмашина бесщеточная DeWalt DWE4347-QS, 1700 Вт, 125 мм
      Угловая шлифмашина бесщеточная DeWalt DWE4347-QS, 1700 Вт, 125 мм
      Угловая шлифмашина бесщеточная DeWalt DWE4347-QS, 1700 Вт, 125 мм
      Угловая шлифмашина бесщеточная DeWalt DWE4347-QS, 1700 Вт, 125 мм
      Угловая шлифмашина бесщеточная DeWalt DWE4347-QS, 1700 Вт, 125 мм
      Угловая шлифмашина бесщеточная DeWalt DWE4347-QS, 1700 Вт, 125 мм
      Угловая шлифмашина бесщеточная DeWalt DWE4347-QS, 1700 Вт, 125 мм
      Угловая шлифмашина бесщеточная DeWalt DWE4347-QS, 1700 Вт, 125 мм

      Угловая шлифмашина бесщеточная DeWalt DWE4347-QS, 1700 Вт, 125 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000014445
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина бесщёточная DeWalt DWE4347-QS пригодится для выполнения отрезных и шлифовальных работ. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. Защита от перегрузки предотвращает перегрев и сгорание двигателя. Константная электроника способна поддерживать постоянное число оборотов даже при увеличении нагрузки. При заклинивании диска происходит отключение инструмента, что гарантирует безопасность в эксплуатации.

        Преимущества

        • Кожух для защиты оператора от травм
        • Улучшенная система отвода пыли препятствует износу узлов трения
        • Электронная муфта уменьшает рывок - реакцию крутящего момента, передаваемую оператору
        • Защита от нулевого тока (No-Volt) предотвращает непреднамеренное включение после прерывания подачи тока
        • Электронный тормоз (остановка менее чем за 2 секунды) позволяет избежать травм и сократить время ожидания до полной остановки диска