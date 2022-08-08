Угловая шлифмашина бесщеточная DeWalt DWE4347-QS, 1700 Вт, 125 мм

Преимущества

Кожух для защиты оператора от травм

Улучшенная система отвода пыли препятствует износу узлов трения

Электронная муфта уменьшает рывок - реакцию крутящего момента, передаваемую оператору

Защита от нулевого тока (No-Volt) предотвращает непреднамеренное включение после прерывания подачи тока

Электронный тормоз (остановка менее чем за 2 секунды) позволяет избежать травм и сократить время ожидания до полной остановки диска

Угловая шлифмашина бесщёточная DeWalt DWE4347-QS пригодится для выполнения отрезных и шлифовальных работ. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. Защита от перегрузки предотвращает перегрев и сгорание двигателя. Константная электроника способна поддерживать постоянное число оборотов даже при увеличении нагрузки. При заклинивании диска происходит отключение инструмента, что гарантирует безопасность в эксплуатации.