Угловая шлифмашина бесщеточная DeWalt DWE4347-QS, 1700 Вт, 125 мм
Арт. О00000014445
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|10500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина бесщёточная DeWalt DWE4347-QS пригодится для выполнения отрезных и шлифовальных работ. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. Защита от перегрузки предотвращает перегрев и сгорание двигателя. Константная электроника способна поддерживать постоянное число оборотов даже при увеличении нагрузки. При заклинивании диска происходит отключение инструмента, что гарантирует безопасность в эксплуатации.
Преимущества
- Кожух для защиты оператора от травм
- Улучшенная система отвода пыли препятствует износу узлов трения
- Электронная муфта уменьшает рывок - реакцию крутящего момента, передаваемую оператору
- Защита от нулевого тока (No-Volt) предотвращает непреднамеренное включение после прерывания подачи тока
- Электронный тормоз (остановка менее чем за 2 секунды) позволяет избежать травм и сократить время ожидания до полной остановки диска