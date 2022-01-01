Настольная пила DeWalt DWE7485-QS

Преимущества

Вес всего 22 кг и оптимизированный дизайн делают этот инструмент самым портативным станком такого класса.

Стальной каркас защищает пилу от ударов и падений на строительной площадке.

Сочетание зубчатой направляющей переднего и заднего упоров направляющей и большой четкой шкалы делает этот станок чрезвычайно точным и простым в использовании инструментом.

Мощный двигатель для высокой производительности во всех видах применения.

При компактном дизайне пилы телескопическая направляющая позволяет резать заготовки шириной до 610 мм и обрезать по размеру листовые материалы большого размера.

Прецизионный литой стол обеспечивает высокую точность резания.

Система защиты от перегрузок обеспечивает высокую производительность при работе по твердой мокрой или промерзшей древесине.

Фиксатор угла наклона с большой шкалой для легкости регулировки.

Настольная пила DеWalt DWE7485-QS имеет небольшие габариты и вес, благодаря компактному корпусу не доставляет сложностей в транспортировке. Модель имеет интуитивно понятное управление и быструю настройку параметров. Есть возможность установки заданного угла наклона. Высокая точность пропила обеспечивается за счет переднего и заднего упоров и большой четкой шкалы, а также зубчатой направляющей. Литой алюминиевый стол имеет высокий предел прочности, поэтому устойчив к разрушению. Предусмотрена система защиты от перегрузок, что очень удобно при работе по твёрдой, мокрой или промерзшей древесине.