Настольная пила DeWalt DWE7485-QS
Арт. О00000021005
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|665x700x370
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Частота, Гц
|50
- Настольная пила DеWalt DWE7485-QS имеет небольшие габариты и вес, благодаря компактному корпусу не доставляет сложностей в транспортировке. Модель имеет интуитивно понятное управление и быструю настройку параметров. Есть возможность установки заданного угла наклона. Высокая точность пропила обеспечивается за счет переднего и заднего упоров и большой четкой шкалы, а также зубчатой направляющей. Литой алюминиевый стол имеет высокий предел прочности, поэтому устойчив к разрушению. Предусмотрена система защиты от перегрузок, что очень удобно при работе по твёрдой, мокрой или промерзшей древесине.
Преимущества
- Вес всего 22 кг и оптимизированный дизайн делают этот инструмент самым портативным станком такого класса.
- Стальной каркас защищает пилу от ударов и падений на строительной площадке.
- Сочетание зубчатой направляющей переднего и заднего упоров направляющей и большой четкой шкалы делает этот станок чрезвычайно точным и простым в использовании инструментом.
- Мощный двигатель для высокой производительности во всех видах применения.
- При компактном дизайне пилы телескопическая направляющая позволяет резать заготовки шириной до 610 мм и обрезать по размеру листовые материалы большого размера.
- Прецизионный литой стол обеспечивает высокую точность резания.
- Система защиты от перегрузок обеспечивает высокую производительность при работе по твердой мокрой или промерзшей древесине.
- Фиксатор угла наклона с большой шкалой для легкости регулировки.