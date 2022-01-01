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Настольная пила DeWalt DWE7485-QS
42 746 ₽
47 880 ₽
Комбинированные станки
    Настольная пила DeWalt DWE7485-QS
    Арт. О00000021005
    Настольная пила DeWalt DWE7485-QS
    Настольная пила DeWalt DWE7485-QS
    Настольная пила DeWalt DWE7485-QS
    Настольная пила DeWalt DWE7485-QS
    Настольная пила DeWalt DWE7485-QS
      Настольная пила DeWalt DWE7485-QS
      Настольная пила DeWalt DWE7485-QS
      Настольная пила DeWalt DWE7485-QS
      Настольная пила DeWalt DWE7485-QS
      Настольная пила DeWalt DWE7485-QS

      Настольная пила DeWalt DWE7485-QS

      • -5 134 ₽
      42 746 ₽
      47 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. О00000021005

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		665x700x370
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      • -5 134 ₽
      42 746 ₽
      47 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Настольная пила DеWalt DWE7485-QS  имеет небольшие габариты и вес, благодаря компактному корпусу не доставляет сложностей в транспортировке. Модель имеет интуитивно понятное управление и быструю настройку параметров. Есть возможность установки заданного угла наклона. Высокая точность пропила обеспечивается за счет переднего и заднего упоров и большой четкой шкалы, а также зубчатой направляющей. Литой алюминиевый стол имеет высокий предел прочности, поэтому устойчив к разрушению. Предусмотрена система защиты от перегрузок, что очень удобно при работе по твёрдой, мокрой или промерзшей древесине.

        Преимущества

        • Вес всего 22 кг и оптимизированный дизайн делают этот инструмент самым портативным станком такого класса.
        • Стальной каркас защищает пилу от ударов и падений на строительной площадке.
        • Сочетание зубчатой направляющей переднего и заднего упоров направляющей и большой четкой шкалы делает этот станок чрезвычайно точным и простым в использовании инструментом.
        • Мощный двигатель для высокой производительности во всех видах применения.
        • При компактном дизайне пилы телескопическая направляющая позволяет резать заготовки шириной до 610 мм и обрезать по размеру листовые материалы большого размера.
        • Прецизионный литой стол обеспечивает высокую точность резания.
        • Система защиты от перегрузок обеспечивает высокую производительность при работе по твердой мокрой или промерзшей древесине.
        • Фиксатор угла наклона с большой шкалой для легкости регулировки.