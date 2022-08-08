Торцовочная пила DeWalt DWS727-QS применяется при отделочных, ремонтных и монтажных работах. Имеет механизм протяжки. Система позиционирования линии реза XPS обеспечивает освещение рабочей поверхности. Благодаря двум направляющим достигается устойчивость и плавность реза больших заготовок. Система пылеудаления позволяет поддерживать чистоту.

Преимущества