Торцовочная пила DeWalt DWS727-QS
Арт. О00000028968
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|США
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Мощность, Вт
|1675
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Наклон пилы влево, град
|49
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Торцовочная пила DeWalt DWS727-QS применяется при отделочных, ремонтных и монтажных работах. Имеет механизм протяжки. Система позиционирования линии реза XPS обеспечивает освещение рабочей поверхности. Благодаря двум направляющим достигается устойчивость и плавность реза больших заготовок. Система пылеудаления позволяет поддерживать чистоту.
Преимущества
- Предустановленные углы скоса и торцевания
- Прецизионная обработка рабочей поверхности
- Шкала углов торцевания из нержавеющей стали
- Литая алюминиевая платформа и выдвижной упор
- Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
- Высокая точность пропила DEWALT DWS727-QS благодаря тени от диска, падающей на заготовку
- Инновационный механизм ограничения глубины подачи диска для нарезания пазов