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Торцовочная пила DeWalt DWS727-QS
5.0
1
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила DeWalt DWS727-QS
    Арт. О00000028968
    5.0
    1
    Торцовочная пила DeWalt DWS727-QS
    Торцовочная пила DeWalt DWS727-QS
    Торцовочная пила DeWalt DWS727-QS
    Торцовочная пила DeWalt DWS727-QS
    Торцовочная пила DeWalt DWS727-QS
      Торцовочная пила DeWalt DWS727-QS
      Торцовочная пила DeWalt DWS727-QS
      Торцовочная пила DeWalt DWS727-QS
      Торцовочная пила DeWalt DWS727-QS
      Торцовочная пила DeWalt DWS727-QS

      Торцовочная пила DeWalt DWS727-QS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000028968
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		США
      Мощность, Вт
      		1675
      Наклон пилы влево, град
      		49
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Торцовочная пила DeWalt DWS727-QS применяется при отделочных, ремонтных и монтажных работах. Имеет механизм протяжки. Система позиционирования линии реза XPS обеспечивает освещение рабочей поверхности. Благодаря двум направляющим достигается устойчивость и плавность реза больших заготовок. Система пылеудаления позволяет поддерживать чистоту.

        Преимущества

        • Предустановленные углы скоса и торцевания
        • Прецизионная обработка рабочей поверхности
        • Шкала углов торцевания из нержавеющей стали
        • Литая алюминиевая платформа и выдвижной упор
        • Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
        • Высокая точность пропила DEWALT DWS727-QS благодаря тени от диска, падающей на заготовку
        • Инновационный механизм ограничения глубины подачи диска для нарезания пазов