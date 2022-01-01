Щетка угольная DeWalt N489912, комплект 230В DWE4015,4010,4115,4114,4119
Арт. О00000038549
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Назначение
|для УШМ
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Количество, шт
|2
- Щетки N489912 предназначены для использования в болгарках DeWalt следующих моделей: DWE4010 (тип 20), DWE4015 (тип 15, тип 20), DWE4016 (тип 15, тип 20), DWE4113 (тип 1), DWE4114 (тип 1, тип 15), DWE4115 (тип 1, тип 15), DWE4118 (тип 1), DWE4119 (тип 1).
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость