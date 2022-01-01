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Щетка угольная DeWalt N489912, комплект 230В DWE4015,4010,4115,4114,4119
480 ₽
Щетки угольные
    Щетка угольная DeWalt N489912, комплект 230В DWE4015,4010,4115,4114,4119
    Арт. О00000038549
    Щетка угольная DeWalt N489912, комплект 230В DWE4015,4010,4115,4114,4119

      Щетка угольная DeWalt N489912, комплект 230В DWE4015,4010,4115,4114,4119

      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000038549

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Назначение
      		для УШМ
      Количество, шт
      		2
      Все характеристики
      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить