Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590

Преимущества

Усиленный редуктор в стальном корпусе передает до 95% крутящего момента двигателя

Срезные болты на шнеках защищают двигатель от перегрузок

Двухсоставные направляющие лыжи позволяют установить металлические, либо пластиковые направляющие в зависимости от типа очищаемой поверхности

Взаимная блокировка ручек

Предусмотрена функция подогрева рукояток для удобства работы

Задние скорости облегчают освобождение DeWORKS S 1590 при его застревании

Простота регулировки направления выброса снега при помощи рычага

Бензиновый снегоуборщик DeWORKS S 1590 предназначен для расчистки территории от снега. Самоходная модель. Агрегат оснащен 6 скоростями для движения вперед и 2 для движения назад, что способствует оптимальной и быстрой работе в разных условиях. Гусеницы оснащены функцией автоматической блокировки дифференциала, что обеспечивает высокую маневренность и проходимость. Выброс снега в нужном направлении. Конструкция оснащена желобом, имеющим возможность поворота на 180°.