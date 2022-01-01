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Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
    Арт. О00000035053
    Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
    Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
    Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
    Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
    Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
    Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
    Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
    Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
    Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
    Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
    Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
    Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
      Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
      Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
      Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
      Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
      Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
      Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
      Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
      Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
      Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
      Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
      Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
      Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590

      Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000035053

      Характеристики

      Производитель
      		DeWorks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Дальность выброса, м
      		16
      Габариты, мм
      		1130x960x820
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый снегоуборщик DeWORKS S 1590 предназначен для расчистки территории от снега. Самоходная модель. Агрегат оснащен 6 скоростями для движения вперед и 2 для движения назад, что способствует оптимальной и быстрой работе в разных условиях. Гусеницы оснащены функцией автоматической блокировки дифференциала, что обеспечивает высокую маневренность и проходимость. Выброс снега в нужном направлении. Конструкция оснащена желобом, имеющим возможность поворота на 180°.

        Преимущества

        • Усиленный редуктор в стальном корпусе передает до 95% крутящего момента двигателя
        • Срезные болты на шнеках защищают двигатель от перегрузок
        • Двухсоставные направляющие лыжи позволяют установить металлические, либо пластиковые направляющие в зависимости от типа очищаемой поверхности
        • Взаимная блокировка ручек
        • Предусмотрена функция подогрева рукояток для удобства работы
        • Задние скорости облегчают освобождение DeWORKS S 1590 при его застревании
        • Простота регулировки направления выброса снега при помощи рычага