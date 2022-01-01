Снегоуборщик бензиновый DeWorks S 1590
Арт. О00000035053
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Дальность выброса, м
|16
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Габариты, мм
|1130x960x820
- Бензиновый снегоуборщик DeWORKS S 1590 предназначен для расчистки территории от снега. Самоходная модель. Агрегат оснащен 6 скоростями для движения вперед и 2 для движения назад, что способствует оптимальной и быстрой работе в разных условиях. Гусеницы оснащены функцией автоматической блокировки дифференциала, что обеспечивает высокую маневренность и проходимость. Выброс снега в нужном направлении. Конструкция оснащена желобом, имеющим возможность поворота на 180°.
Преимущества
- Усиленный редуктор в стальном корпусе передает до 95% крутящего момента двигателя
- Срезные болты на шнеках защищают двигатель от перегрузок
- Двухсоставные направляющие лыжи позволяют установить металлические, либо пластиковые направляющие в зависимости от типа очищаемой поверхности
- Взаимная блокировка ручек
- Предусмотрена функция подогрева рукояток для удобства работы
- Задние скорости облегчают освобождение DeWORKS S 1590 при его застревании
- Простота регулировки направления выброса снега при помощи рычага